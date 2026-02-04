Lanzan convocatoria Reto Kids Jalisco 2026 para impulsar el emprendimiento infantil

Con el propósito de impulsar la formación de talento infantil y promover una educación innovadora desde la escuela básica, el Gobierno de Jalisco lanzó la convocatoria del Programa Reto Kids Jalisco 2026, una iniciativa dirigida a niñas y niños que cursan cuarto, quinto y sexto grado de primaria en todo el estado.

Reto Kids Jalisco 2026

El programa, coordinado por la Secretaría de Educación de Jalisco, busca desarrollar habilidades clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y el liderazgo, a través de un modelo de formación digital basado en la metodología aprender–crear–resolver, que incentiva a las y los estudiantes a identificar problemáticas de su entorno y proponer soluciones con impacto social y enfoque emprendedor.

Reto Kids Jalisco 2026 tendrá alcance estatal, con énfasis en municipios prioritarios como Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, entre otros, con el fin de garantizar una participación amplia y equitativa del alumnado jalisciense.

El programa se desarrollará en tres etapas: una primera fase de formación digital para mil estudiantes seleccionados; posteriormente, un bootcamp intensivo del que surgirán 24 finalistas; y finalmente, la Gran Feria Estatal, que se llevará a cabo a finales de abril en Guadalajara, en el marco de la celebración del Día de la Niñez, donde se presentarán y premiarán los proyectos más destacados.

Reto Kids Jalisco 2026

Los tres mejores proyectos recibirán premios económicos y tecnológicos, mientras que las y los docentes mentores de los equipos ganadores también serán reconocidos, destacando la importancia del acompañamiento docente en el desarrollo del talento infantil y juvenil.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico refrendan su compromiso con una educación integral, equitativa e innovadora, que contribuya al desarrollo social y económico del estado desde las aulas de educación primaria.

Reto Kids Jalisco 2026

Dirigido a: Estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria

Registro: Abierto hasta el 13 de febrero de 2026