Un taller para poetas tímidos y lectores con pánico escénico

Abrir la boca en público puede ser una hazaña digna de aplauso. A veces la voz no sale, las piernas tiemblan, las manos no saben dónde esconderse y la mente entra en blanco justo cuando toca leer ese poema que tanto costó escribir. Pensando en todos esos poetas tímidos, narradores nerviosos y aprendices de artista con pánico escénico, Héctor Caro propone el taller “Instrucciones para encarnar la poesía”, una experiencia intensiva de tres horas que se toma el miedo con humor y la palabra con seriedad.

El taller no promete curas exprés ni eliminar traumas, vergüenzas o lo “ranchero” —así, sin anestesia—, pero sí ofrece algo más realista: herramientas, ejercicios y estrategias que usan los actores para comunicar textos de manera clara, sencilla y, sobre todo, viva frente al público. Aquí no se trata de impostar la voz ni de “actuar” de más, sino de entender el texto, habitarlo y compartirlo sin salir corriendo como pollito en fuga de la rosticería.

“Este taller intensivo, de 3 horas, no promete quitarte los nervios, la vergüenza ni los traumas o desajustes emocionales o psicológicos, ni mucho menos lo tarugo o lo ranchero; pero, sí te ofrece conocer, adquirir y divertirte con herramientas, ejercicios y estrategias que utilizamos los artistas escénicos, los actores, para comunicar de manera clara, efectiva, sencilla, interesante y sobre todo vivida frente al público un texto, un discurso, un suceso, una anécdota o un simple chisme”, Héctor Caro.

Dirigido a quienes sienten que nadie los escucha cuando leen sus poemas, cuentos, reflexiones existenciales o incluso sus mejores chistes, el taller invita a reconciliar cuerpo, voz y palabra. ¿Qué hago con las manos?, ¿a dónde miro?, ¿me paro o me escondo?, ¿abro o cierro los ojos? Todas esas preguntas —tan comunes como incómodas— se ponen sobre la mesa, se trabajan y, de paso, se desdramatizan.

La invitación es clara: llevar al menos dos textos impresos —un poema y un cuento breves, máximo dos cuartillas— y, de manera opcional, un texto memorizado. La puntualidad es clave, pues se trata de una única sesión interactiva donde el aprendizaje va de la mano con el juego y la reflexión.

Al final, más que vencer el miedo, el taller propone algo más profundo: escuchar(se), entender lo que se dice y atreverse a decirlo. Porque la poesía, cuando se encarna, también respira… aunque al principio le tiemblen un poco las piernitas.

DATOS

Casa Cultural Alcalde, Av. Alcalde 302, Centro Histórico de Guadalajara

Sábado 7 de febrero de 15:00 a 18:00 hrs

Inversión $250 pesos

Informes e inscrupciones:

33 2068 5223 con Héctor Caro y al 99 92659201 con Barby Funes

HÉCTOR CARO

(11 de diciembre de 1969. Guadalajara, México)

Actor, director de escena, dramaturgo, titiritero y pedagogo. Desde 1986, ha actuado en más de 100 obras de teatro de actores y de títeres, de autores nacionales, extranjeros y dramaturgia propia. Así mismo en programas de televisión cultural, videos educativos y cine, actuando, dirigiendo e impartiendo talleres, laboratorios, seminarios y diplomados en actuación y dirección en países como: Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela. Ha sido becario como actor entre otros apoyos y distinciones por CECA 1993, FONCA 1996, PECDA 2022 como Actor Con Trayectoria.