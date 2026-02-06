Cultura UdeG presenta cartelera de febrero en el Teatro Experimental

Teatro Experimental

Durante febrero, Cultura UdeG ofrece una cartelera escénica diversa en el Teatro Experimental, con tres puestas en escena que se presentarán los fines de semana y que apuestan por la reflexión social, la introspección y el teatro familiar. Las funciones se realizarán viernes, sábados y domingos, en distintos horarios.

Obra: "Jesús lloró por última vez en un muro de concreto"

La programación inicia con Jesús lloró por última vez en un muro de concreto, obra escrita y dirigida por Cristian Bravo, que retoma el pasaje bíblico de la traición de Judas desde una lectura contemporánea vinculada a la crisis humanitaria, los desplazamientos forzados y los conflictos políticos. Esta puesta en escena, realizada por egresadas y egresados de Artes Escénicas de la UdeG, tendrá funciones los viernes 20 y 27 de febrero a las 19:00 horas.

Obra: "Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido"

Los sábados de febrero a las 19:00 horas se presentará Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido, un monólogo protagonizado por Alberto Magaña, con dramaturgia y dirección de René González. La obra reflexiona sobre la soledad, los afectos perdidos y el peso del silencio en la vida cotidiana.

Obra: "Una bestia en mi jardín"

Para el público familiar, los domingos de febrero a las 13:00 horas se ofrecerá Una bestia en mi jardín, una obra con títeres que narra, desde la mirada de un niño, la experiencia de las personas migrantes que viven cerca del paso del tren conocido como “La Bestia”. La puesta cuenta con una trayectoria consolidada y está recomendada para todas las edades.

PARA SABER

(Calzada Independencia Sur, Núcleo Cultural Agua Azul)