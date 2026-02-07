Presenta CEDAJ a nuevo Director de Fomento Artesanal y traza agenda 2026 para fortalecer al sector

En el arranque de la agenda de trabajo 2026, el Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal de Jalisco (CEDAJ) llevó a cabo su primera sesión del año, enfocada en fortalecer la coordinación institucional y el diseño de políticas públicas orientadas al impulso integral del sector artesanal.

Durante la sesión, se presentó oficialmente a Pablo Paredes Goche como nuevo Director de Fomento Artesanal, artesano alfarero por herencia familiar, originario de San Pedro Tlaquepaque, con amplia trayectoria tanto en el ámbito público como en el privado, además de ser reconocido como uno de los 200 Grandes Maestros del Arte Popular Jalisciense.

En el encuentro también se dieron a conocer los ejes del plan de trabajo 2026 de la Dirección de Fomento Artesanal, el cual contempla estrategias enfocadas en la innovación, profesionalización y comercialización del sector, así como el impulso a la proyección internacional de la artesanía jalisciense mediante misiones comerciales en el extranjero.

La agenda incluye además la realización de exposiciones, pabellones artesanales, talleres, cursos de capacitación, programas de incentivos económicos y esquemas de financiamiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas, creativas y comerciales de las y los artesanos del estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con el desarrollo del sector artesanal a través de una política pública cercana, transparente y con enfoque territorial, que reconoce el valor cultural, social y económico de las artesanas y los artesanos como pieza clave en el desarrollo integral de la entidad.