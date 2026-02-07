Presenta Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal de Jalisco a nuevo Director de Fomento Artesanal

En el arranque de la agenda de trabajo 2026 el Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal de Jalisco realizó la primera sesión del año, orientada a fortalecer la coordinación institucional y el diseño de políticas públicas en beneficio del sector artesanal.

Pablo Paredes Goche es el nuevo Director de Fomento Artesanal

Durante la sesión se presentó a Pablo Paredes Goche como nuevo Director de Fomento Artesanal, un artesano alfarero por herencia familiar, originario de San Pedro Tlaquepaque, con trayectoria en los sectores público y privado, y reconocido entre los 200 Grandes Maestros del Arte Popular Jalisciense.

También se presentaron los ejes del plan de trabajo de la Dirección de Fomento Artesanal para este año, que contempla estrategias de innovación, comercialización mediante misiones internacionales para proyectar la artesanía jalisciense en el mundo, exposiciones, pabellones, talleres, cursos de profesionalización para el sector, programas de incentivos económicos y esquemas de financiamiento.

Con estas acciones el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con el fortalecimiento del sector artesanal, mediante una política pública cercana, transparente y con enfoque territorial, que reconoce el valor cultural, económico y social de las artesanas y los artesanos como parte fundamental del desarrollo del estado.