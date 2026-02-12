“Tapatío se escribe con T”, exposición sobre los barrios de la ciudad en la Estación Juárez

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) presentó la exposición “Tapatío se escribe con T”, una muestra que invita a reflexionar sobre la identidad de Guadalajara desde la vida cotidiana y los trayectos urbanos en sus barrios tradicionales. La exposición estará abierta al público hasta el 13 de marzo en la Galería de Arte de la Estación Juárez.

“Tapatío se escribe con T” en la Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero

La muestra es autoría de CADA Museo (Colección de Alguien De Aquí), proyecto impulsado por los arquitectos Ivonne Elizabeth Cosío Hernández y Agustín Espinosa Zárate, quienes proponen una reflexión sobre la identidad tapatía a través del arte objeto y la estética de la vida diaria. La colección toma como referencia barrios emblemáticos como El Santuario, Analco y Santa Tere, además de símbolos urbanos que forman parte de la experiencia cotidiana de la ciudad.

“Tapatío se escribe con T” en la Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero

Autoridades estatales destacaron que los barrios representan una historia viva que se manifiesta en las calles, los comercios, las plazas, las formas de hablar y de celebrar, así como en las dinámicas sociales de sus habitantes. Subrayaron que estas expresiones evolucionan con la modernidad, pero mantienen su esencia y continúan definiendo el carácter de la ciudad.

“Tapatío se escribe con T” en la Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero

La exposición forma parte de la colección Guadalajara Caminable, una serie de piezas que busca visibilizar la ciudad desde una escala humana y peatonal, resaltando espacios, recorridos e hitos urbanos que construyen identidad más allá de los grandes íconos tradicionales. El proyecto plantea comprender la ciudad como un museo vivo, donde las experiencias cotidianas generan memoria colectiva y sentido de pertenencia.

“Tapatío se escribe con T” en la Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero

La elección de la Estación Juárez como sede responde a su importancia como nodo de movilidad y punto de encuentro histórico para miles de personas. El sistema de Tren Ligero, con más de tres décadas de operación, forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y acompaña historias personales vinculadas con la transformación urbana de Guadalajara.

“Tapatío se escribe con T” en la Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero

A través de piezas gráficas y visuales, la muestra invita a los usuarios del transporte público a detenerse y reconocer los elementos cotidianos que suelen pasar desapercibidos, pero que fortalecen la identidad urbana. Con esta iniciativa, el organismo busca integrar el arte en los espacios públicos, fomentar la reflexión sobre el territorio y fortalecer el vínculo entre movilidad, cultura e identidad local.