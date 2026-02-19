De la idea a la pantalla: Zapopan impulsa el talento cinematográfico

Con el objetivo de fortalecer, profesionalizar y proyectar el talento cinematográfico local, el Gobierno de Zapopan realizó la clausura de los talleres de cine “De la idea a la pantalla”, organizados por la Dirección de Industrias Creativas, adscrita a la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Durante el evento, celebrado en la Sala 2 de la Cineteca, se proyectaron los cortometrajes ganadores en las categorías de stop motion para infancias, cine documental y rally universitario, cuyos contenidos se centraron en tres indicadores del IBIZ (Índice de Bienestar Infantil Zapopan): salud, cultura y hogar, reafirmando que la voz de las niñas y los niños es escuchada y tomada en cuenta en Zapopan.

El titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor, destacó que esta estrategia busca especializar y consolidar la industria cinematográfica en el municipio, tanto a nivel local como internacional.

“La visión que tenemos es muy clara: impulsar y apoyar el sector productivo de la industria cinematográfica, audiovisual y digital, desde cortometrajes y largometrajes hasta stop motion, realidad aumentada y todas las expresiones que conforman este sector tan valioso y potente”, afirmó.

Por su parte, Paola Campbell, directora de Industrias Creativas, subrayó que este programa fomenta la creatividad, la especialización y el desarrollo de talento desde edades tempranas, además de impulsar oficios esenciales dentro del ecosistema cinematográfico.

“Nuestra intención no solo es formar a quienes dirigirán las cámaras, sino también fortalecer oficios fundamentales como maquillaje, iluminación, diseño de sonido, técnicos eléctricos y muchas otras áreas. Durante los talleres comprobamos algo que ya sabíamos: en Zapopan hay muchísimo talento”, enfatizó.

Industrias creativas en crecimiento

A nombre de las y los beneficiarios, Ayrtor Gary agradeció al Gobierno de Zapopan por generar espacios de formación y profesionalización que impulsan el desarrollo creativo local.

Asimismo, Jonathan Guzmán, director de Canacine, invitó a las y los participantes a continuar su capacitación y aprovechar las oportunidades que existen en el estado para el desarrollo de proyectos audiovisuales.

“Tenemos un estado maravilloso y lleno de oportunidades. Los invito a filmar, grabar, crear podcasts y generar proyectos audiovisuales, porque hoy más que nunca existen las condiciones para hacerlo”, expresó.

Stop motion para infancias

En este taller, niñas y niños desarrollaron su creatividad y habilidades técnicas a lo largo de diez sesiones teóricas y prácticas, donde aprendieron los principios básicos del stop motion, exploraron la narrativa visual y crearon un cortometraje original resultado de su imaginación y trabajo en equipo.

Rally universitario

Las y los participantes cursaron diez sesiones de formación especializada en áreas como guion, iluminación, audio y postproducción. En la fase práctica, los equipos dispusieron de 48 horas continuas para el rodaje de sus cortometrajes y cerca de un mes para la etapa de postproducción, tras lo cual los proyectos fueron evaluados por un jurado conformado por críticos y especialistas en cine.

Cine documental

Este taller se desarrolló en sesiones sabatinas, con la participación de personas de distintas edades interesadas en el cine documental. Bajo la guía de un creador destacado del género, las y los asistentes analizaron temas relevantes y actuales, explorando el lenguaje, las herramientas y la narrativa propias del documental.

Con estas acciones, el Gobierno de Zapopan consolida su apuesta por las industrias creativas, el desarrollo cultural y la formación de talento local, fortaleciendo el ecosistema audiovisual y proyectando al municipio como un referente en innovación cinematográfica.