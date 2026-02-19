Encuentros Sonoros mantiene su temporada en el Alarife tras exitoso arranque

Tras el arranque del ciclo musical Encuentros Sonoros el pasado 18 de febrero, la Secretaría de Cultura de Jalisco invita al público a asistir a los conciertos restantes de esta temporada, que se realizan todos los miércoles, a las 19:00 horas, en el Teatro Alarife Martín Casillas, en Guadalajara, con entrada gratuita.

El programa inició con la presentación de la Orquesta Típica de Jalisco, dirigida por René Nuño Guzmán, que ofreció un repertorio representativo de la música tradicional mexicana, marcando el comienzo de este ciclo que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y el patrimonio musical del estado.

La temporada continuará el 25 de febrero con la participación de la Banda del Estado de Jalisco, bajo la dirección de Germán Gutiérrez Manzo, agrupación reconocida por su labor en la difusión de la música de banda sinfónica.

Encuentros Sonoros

Posteriormente, el 4 de marzo se presentará el Coro del Estado de Jalisco, dirigido por Mauricio Ortega Flores, con un programa que integrará repertorio coral clásico y contemporáneo.

El ciclo concluirá el 11 de marzo con la presentación de la Rondalla Voces del Alma de Jalisco, bajo la dirección de José Uriel Brambila Ruiz, con una propuesta centrada en la música romántica y popular.

Organizado a través de la Jefatura de Música y Arte Sonoro, Encuentros Sonoros reúne a ensambles con trayectoria consolidada y propuestas diversas que representan distintas expresiones musicales de alto valor artístico y cultural.

El programa se concibe como un espacio de convivencia entre generaciones, que promueve la tradición, la identidad cultural y la difusión del patrimonio musical jalisciense en uno de los foros escénicos emblemáticos de la ciudad.

PARA SABER