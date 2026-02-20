La artista Noris Binet explora lo sagrado femenino en el Ex Convento del Carmen

El Ex Convento del Carmen abre sus puertas a una revisión espiritual y artística de largo aliento. “Recuperar lo sagrado femenino: un viaje heroico”, de la creadora dominicana Noris Binet, propone un recorrido por más de cuatro décadas de búsqueda en torno al arquetipo femenino y los procesos de sanación a través del arte.

Binet fue beneficiaria de la convocatoria Proyecta Producción 2025 de la Secretaría de Cultura estatal, lo que permitió concretar una muestra que traslada al espacio museístico su trabajo como artista, socióloga y terapeuta.

Lejos de plantearse como una simple antología de obra, la exhibición se presenta como una travesía simbólica por el mundo interior.

Reúne poesía, dibujo, escultura e instalación en un montaje que busca revelar el proceso psíquico y espiritual detrás de cada pieza.

El espectador no sólo observa; es conducido por un itinerario que dialoga con el consciente, el inconsciente y el supraconsciente.

El proyecto es resultado de años de estudio en psicología jungiana, análisis de sueños y trabajo corporal.

Binet sostiene que el arquetipo femenino ha sido históricamente profanado y propone su recuperación mediante imágenes que funcionan como talismanes y dispositivos rituales.

En sus dibujos y pinturas, la representación se desplaza hacia un territorio simbólico que cuestiona los significados normativos y lo que define como falogocentrismo.

Caribeña radicada en Ajijic, la artista incorpora fuentes de conocimiento decoloniales, así como prácticas de meditación y danza, para explorar la conexión con la naturaleza y lo espiritual.

Su producción abarca desde bocetos íntimos y cuadernos de sueños hasta esculturas etéreas e instalaciones de carácter místico. En conjunto, la obra apunta hacia la emancipación y autodeterminación de los cuerpos a través de lo sutil.

La muestra también condensa una labor terapéutica desarrollada en México, República Dominicana y Estados Unidos, donde Binet ha acompañado a mujeres en procesos de transformación de la consciencia.

Esa experiencia se traduce aquí en un dispositivo plástico y sensorial que invita a reconciliar los opuestos —masculino y femenino— que habitan en cada persona.

Bajo la curaduría de Gabriela Castañeda, la exposición se integra a un proyecto multidisciplinario que incluyó talleres y la presentación de un libro el año pasado, además de su exhibición previa en el Centro Cultural González Gallo, donde se presentó entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

En el antiguo recinto carmelita, las piezas dialogan con la arquitectura conventual y refuerzan el carácter introspectivo del montaje. El visitante transita entre imágenes que evocan mitologías personales y colectivas, escrituras poéticas y objetos que remiten a rituales de sanación.

Más que una retrospectiva convencional, la propuesta de Binet plantea una pregunta de fondo: cómo volver a nombrar y habitar lo femenino sin reducirlo a estereotipo. En ese gesto, el arte se asume como herramienta de sentido y transformación.

DATO

La exposición se inaugura el sábado 21 de febrero a las 12:00 horas. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de abril. La entrada es libre. Puede visitarse de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas y domingo de 11:00 a 14:00 horas, en Avenida Juárez 612, en el Centro de Guadalajara.