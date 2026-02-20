Lo cotidiano debe ser reír al día

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos; por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento”. —Charles Chaplin.

La comedia stand-up nace de lo cotidiano: de lo que ocurre en casa, en la calle, en la oficina o en la escuela; de esos recuerdos compartidos que van desde el clásico chanclazo materno hasta las peripecias de la vida godín. Reír, dicen, es el mejor remedio —y para algunos, también el mezcal—, una forma de mirar la realidad con ligereza y, al mismo tiempo, con reflexión.

Bajo esa premisa conversamos con la standupera Xanic, joven comediante que realiza el show Noche de Chicas. Entre risas, anécdotas y reflexiones sobre su oficio, comparte su visión sobre el humor como forma de vida, catarsis y encuentro con el público.

Xanic

¿Qué representa el stand-up como forma de expresión?

—El stand-up es una manera de sublimar lo que nos pasa en el día a día a través de la risa. Por eso conecta tanto con el público: permite observar y criticar lo que ocurre en la sociedad. Uno se ríe, pero no es sólo risa; también invita a pensar. Son recuerdos y situaciones inevitables que provocan carcajadas.

¿La risa puede ser una terapia?

—La risa siempre puede ser una terapia, depende de cada persona, pero para mí lo es. A través de los mensajes, comentarios y experiencias en los shows, he visto que ayuda a muchos a sobrellevar el trabajo cotidiano o situaciones más pesadas. Es una forma de alivio.

Xanic

¿Has tenido experiencias difíciles con el público?

—Sí, sobre todo cuando empezaba. En uno de mis primeros shows hice algunos chistes y una mesa de hombres se levantó y se fue. Probablemente no les gustó. Pero fuera de eso, siempre he tenido públicos muy generosos.

Se dice que la mayoría de tu público son mujeres.

—Sí, aunque también asisten muchos hombres. En los shows se ríen y se identifican con lo que cuento; al final el humor es para todos.

¿Qué recomiendas a quienes desean incursionar en el stand-up o en la creación de contenidos?

—La constancia es fundamental. También hay que aprender a recibir críticas constructivas y distinguirlas del simple odio. Si prometes contenido ciertos días, debes cumplir. El público necesita esa continuidad y uno debe comprometerse con su trabajo.

Xanic

Háblanos de “Noche de Chicas”.

—Es un show muy divertido, con stand-up e invitados. El público tiene permiso de ir en pijama y pantuflas para estar cómodo. Queremos hacer comunidad: llevarán sus chismes, los leeremos en vivo y daremos consejos entre todos.

¿Alguna anécdota memorable con el público?

—Una vez, en un show en Guadalajara, una chica me escribió que iba a terminar con su novio que estaba ahí con ella, pero él no lo sabía. Después contó que ya había descubierto una infidelidad. Fue un momento inesperado.

¿Cambian los públicos según la región?

—Todos son distintos. Hay chistes que funcionan para todos los mexicanos y otros que son muy locales. Siempre trato de conocer la cultura del lugar al que voy para que el humor conecte mejor.

¿Qué planes tienes a futuro?

—Seguir creciendo. El “Nocheverso” se expandirá con nuevos proyectos: uno enfocado en cultura geek —juegos, series, cine y temas sociales— y otro dedicado a historias de terror enviadas por seguidores.

¿Dónde puede encontrarte el público?

—En redes como @nochedechicks y en mis cuentas personales. Al público tapatío le mando un abrazo.

DATO: El espectáculo se presentará en Guadalajara el sábado 21 de febrero en el Teatro Charles Chaplin. La invitación es asistir en pijama.

“Un día sin una sonrisa es un día perdido”. —Charles Chaplin.