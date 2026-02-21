“METANOIA 2.0”, una expo para promover empatía y bienestar emocional en Jalisco

En un esfuerzo por promover la empatía, el diálogo y la reflexión social desde un enfoque de derechos humanos y bienestar emocional, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de su Dirección de Diversidad Sexual y en colaboración con la organización Impulse y el Museo JAPI, inauguró la exposición “METANOIA 2.0: Viaje sensorial y emocional”. La muestra busca generar espacios culturales incluyentes y accesibles que fomenten la comprensión social y el bienestar emocional.

Exposición “METANOIA 2.0: Viaje sensorial y emocional”

La ceremonia de inauguración reunió a más de 150 personas, entre activistas, integrantes de la comunidad artística, familias y ciudadanía en general, quienes participaron en una jornada dedicada al arte y al diálogo. La exposición permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones Temporales del museo hasta el 22 de marzo.

Durante el acto inaugural, Viviana Daniela Arce Corona, titular de la Dirección de Diversidad Sexual, destacó que la iniciativa reafirma el compromiso institucional de impulsar narrativas que dignifiquen la salud mental y la diversidad sexual mediante el uso de espacios culturales públicos. En la organización del evento también participó Samahdi Aguirre Gutiérrez, coordinadora de Vinculación Interinstitucional, quien colaboró en la articulación de la muestra.

Exposición “METANOIA 2.0: Viaje sensorial y emocional”

La experiencia artística propone un recorrido de aproximadamente 25 minutos a través de seis umbrales simbólicos: La Sombra, El Silencio, La Lucha, La Comunidad, La Sanación y El Orgullo. Los asistentes destacaron el impacto emocional del trayecto, que propicia procesos de introspección personal y reconocimiento colectivo.

Como parte del componente de apoyo social, durante la exhibición se brindará información sobre el programa de salud mental “We Are Free 2 Be”, con el objetivo de vincular a los visitantes con redes de acompañamiento psicológico profesional y fortalecer la atención al bienestar emocional desde una perspectiva integral.

Exposición “METANOIA 2.0: Viaje sensorial y emocional”

En la inauguración estuvieron presentes José Luis Coronado Vázquez, Director General de Museos, Exposiciones y Galerías de la Secretaría de Cultura Jalisco; Rosa Isela Ruvalcaba Benítez, Coordinadora General de JAPI; y David Vega Aguilar, Director General de Cultura de Paz.