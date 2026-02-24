“¿Qué pasaría si el mejor amigo del hombre fuera también el guardián de una misión milenaria?”.

“Estrudeluz. Un Mito con Fin. Episodio 1. El mensajero del Siglo XXI”, de H.A.G. Tiburcio

Novela de fantasía juvenil, historia para soñadores, pensadores y jóvenes de corazón, “Estrudeluz. Un Mito con Fin. Episodio 1. El mensajero del Siglo XXI” (Edición Semilla) de Héctor Alfredo Gerardo Tiburcio Solís (Puebla, 1962) es una experiencia literaria que combina la narrativa épica con mitología universal (griega, celta y nórdica), valores universales (como el amor, la lealtad, la valentía, la empatía, la justicia y la ecología), con enseñanzas filosóficas. Con ilustraciones y mapas originales (Arantza Cajigas de la Vega y María Fernanda Cuecuecha Rosales) que enriquecen la experiencia, el asombroso viaje nos invita a cruzar el tiempo, desde el Monte Olimpo en el año 3033 a.C. hasta el siglo XXI, donde un joven descubrirá que el amor verdadero trasciende incluso a la muerte.

De una ostra mística, nacerá Estrudeluz, el primer Perro-Dragón-Unicornio; con la lealtad del perro, la fuerza del dragón y la luz del unicornio, este guardián divino deberá cumplir una misión sagrada: llevar esperanza y conciencia a través de los milenios. Acompañado de una centaura valiente con un corazón de guerrera y un fauno ingenioso que nunca pierde el humor, Estrudeluz atravesará mundos míticos llenos de belleza y peligro: el Bosque Azul, el Pantano de las Ánimas, las Montañas Negras de Gortham y la Tríada del Conocimiento.

A la par, Haktor, un adolescente de catorce años del Siglo XXI, enfrenta el dolor más profundo que ha conocido: la muerte de Goza, su fiel compañera canina. Perdido en el duelo, un encuentro místico con la diosa Artemis le revelará una verdad extraordinaria: su dolor es la puerta para conectar con un mito olvidado. A través de los ojos de Haktor, descubriremos que Estrudeluz no es sólo un personaje de leyenda. Es un símbolo del vínculo sagrado entre humanos, animales y naturaleza; y la prueba de que el amor incondicional puede trascender el tiempo y el espacio.

“Estrudeluz. Un Mito con Fin. Episodio 1. El mensajero del Siglo XXI”, de H.A.G. Tiburcio

Intrigado desde siempre por la fantasía, la historia, la mitología, la filosofía y las ciencias naturales, H.A.G. Tiburcio (alguna vez fabricante de uniformes industriales, diseñador publicitario y agente en bienes raíces) canalizó a través de la escritura (y en homenaje a su fiel compañera canina “Bagoza”) sus intereses por los misterios del universo y el conocimiento.

“Estrudeluz…”, primer capítulo de una inminente trilogía, afronta problemáticas actuales (como el bullying, la ecología y la equidad de género) a través de la mitología.

¡Conózcanlo!