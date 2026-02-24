Mati Covarrubias y el latido natural de “La Bahía de mi vida”

Guadalajara presume al mundo a cineastas como Guillermo del Toro, pero también es semillero de creadoras que, desde el documental, están contando historias íntimas y universales. En esta edición conversamos con Mati Covarrubias, productora y directora de La Bahía de mi vida. Conexiones invisibles, una película que entrelaza naturaleza, memoria y sanación.

En entrevista para Crónica, la cineasta nos comparte el proceso detrás de una obra que ha recorrido festivales internacionales y que hoy puede verse en plataformas digitales.

Platícanos cómo nace “La Bahía de mi vida” y qué implicó levantar este proyecto.

—Fue una idea colaborativa con muchos talentos de Jalisco. Nació del deseo profundo de grabar las bellezas naturales de la tierra donde nací, un lugar que fundó mi tatarabuelo en 1851. Aunque parece una historia muy personal, en realidad es universal, porque habla de la vida y de la muerte. Mi madre se despide dentro del documental y yo vinculo esa despedida con la madre tierra: el agua, la montaña, la llegada de la ballena cuidando a su cría, las guacamayas, las tortugas. Es un documental de naturaleza abrazado por la vida humana.

¿Cuánto tiempo te llevó realizarla?

—Muchos años. Al tratarse de naturaleza, tuvimos que esperar estaciones y momentos precisos. Empezamos a filmar durante la pandemia y continuamos en 2021 y 2022. Después, en 2023 y 2024, trabajamos la banda sonora —que también compuse— y la postproducción. El documental nos fue rebasando: la propia naturaleza se convirtió en guionista. Hubo escenas que no estaban previstas, como el rescate de una ballena que recorrió más de tres mil kilómetros hasta la Bahía de Banderas, frente a Puerto Vallarta. Eso transformó el rumbo de la película.

La cinta ha llamado la atención por su fotografía y su carga emocional. ¿Qué buscabas transmitir?

—Queríamos que el espectador sintiera que es naturaleza. La fotografía, tanto subacuática como aérea y en cámara en mano, elevó muchísimo la narrativa. Pero más allá de lo visual, la película habla de salud mental, de cómo mi padre sanó su depresión a través del contacto con el entorno natural. Hemos olvidado nuestro origen; vivimos rodeados de cemento y paredes. El documental es un recordatorio de ese vínculo sagrado y de las conexiones invisibles que sostienen nuestra vida.

Steven Spielberg dijo: “No deberías soñar tu película, deberías hacerla”. ¿Qué le dices a quienes vienen detrás de ti?

—Que una idea es como una semilla: ya tiene todo para realizarse, pero no puede nacer en invierno. Necesita su primavera. Nunca dejes tu semilla, nunca dejes de sembrar; sólo espera el momento adecuado para que florezca.

¿Dónde puede verse “La Bahía de mi vida”?

—La película está distribuida internacionalmente. Se presentó en Madrid, donde obtuvo un premio de excelencia compitiendo con producciones de 21 países. Actualmente puede verse en Amazon Prime Video en Europa y Norteamérica, incluido México. Es una película que promueve el México que cuida, que ama y que aprecia su naturaleza.

Mati Covarrubias habla del mar como quien habla de casa. Su documental no sólo captura paisajes; propone una reconciliación con lo esencial. En tiempos de prisa y ruido, La Bahía de mi vida apuesta por detenerse, respirar y recordar que, antes que espectadores, somos parte del paisaje.