Guadalajara se prepara para recibir el trofeo más anhelado del futbol mundial

La emoción rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará a sentirse con fuerza en Guadalajara cuando la ciudad reciba el trofeo original del torneo, en el marco de la Gira del Trofeo organizada por la FIFA y Coca Cola.

Gira del Trofeo, Copa Mundial de la FIFA 2026

Será una oportunidad única para que los aficionados tapatíos puedan admirar de cerca el símbolo más emblemático del deporte, meses antes de que el balón ruede en la justa más grande e inclusiva de la historia.

La gira recorrerá 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, además de otras federaciones miembro alrededor del mundo, como parte de una exposición internacional de 75 días que arrancó el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí.

En territorio mexicano, el recorrido comenzará el 26 de febrero en Ciudad de México y continuará con diez paradas más, entre ellas Guadalajara y Monterrey, consolidando al país como uno de los grandes protagonistas del camino hacia 2026.

En cada escala, los aficionados podrán disfrutar de activaciones inmersivas, experiencias interactivas y espacios diseñados para celebrar la profunda pasión que México siente por el fútbol. La visita del trofeo no solo representa la posibilidad de verlo a escasos metros, sino también de formar parte de una fiesta que conecta generaciones y reafirma la identidad futbolera de la región.

Después de su paso por México, el trofeo continuará su ruta por Estados Unidos, donde visitará 21 ciudades a partir del 24 de marzo, y posteriormente llegará a Canadá desde el 10 de abril, recorriendo siete sedes, incluida Toronto. En total, la gira contempla visitas a 30 federaciones miembro y a países que albergarán futuros mundiales, como España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil.

La Gira del Trofeo cumple 20 años en 2026 y, a lo largo de su historia, más de cuatro millones de personas en 182 mercados han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia.

Ahora, Guadalajara se suma a esa lista privilegiada. Para la Perla Tapatía, será mucho más que una exhibición: será el preludio de una Copa del Mundo que promete hacer historia y que ya comienza a latir en el corazón de la ciudad.

Gira del Trofeo, Copa Mundial de la FIFA 2026

Calendario de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

MÉXICO

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Ciudad de México Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

Guadalajara 4 y 5 de marzo: León

León 6 y 7 de marzo: Veracruz

Veracruz 9 y 10 de marzo: Chihuahua

Chihuahua 11 y 12 de marzo: Querétaro

Querétaro Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

Monterrey 18 y 19 de marzo: Puebla

Puebla 20 de marzo: Chichén Itzá

Chichén Itzá 21 y 22 de marzo: Mérida

Mérida Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

ESTADOS UNIDOS

24 y 25 de marzo : Los Ángeles

: Los Ángeles 28 de marzo : Las Vegas

: Las Vegas 29 y 30 de marzo : San Francisco

: San Francisco 1 de abril : Salt Lake City

: Salt Lake City 4 de abril : Portland

: Portland 5 y 6 de abril : Seattle

: Seattle 14 y 15 de abril : Chicago

: Chicago 17 de abril : San Luis

: San Luis 18 y 19 de abril : Kansas City

: Kansas City 25 y 26 de abril : Dallas

: Dallas 28 y 29 de abril : Austin

: Austin 30 de abril : San Antonio

: San Antonio 2 y 3 de mayo : Houston

: Houston 5 de mayo : Nueva Orleans

: Nueva Orleans 7 de mayo : Birmingham

: Birmingham 9 y 10 de mayo : Miami

: Miami 11 y 12 de mayo : Orlando

: Orlando 15 y 16 de mayo : Atlanta

: Atlanta 21 de mayo : Filadelfia

: Filadelfia 30 y 31 de mayo : Boston

: Boston 3 de junio: Nueva York Nueva Jersey

CANADÁ