Venganza. México entrando a el cine de acción

. Amazon MGM Studios.

En mi opinión el cine puede dividirse en dos grandes partes, esta por un lado quienes consideran al cine como un Arte, y como tal busca ser una expresión profunda o expresión al fin de las experiencias humanas, no es raro que ese tipo de producciones gusten de no explicarse o no cerrar círculos, tal como es la vida, considera muchas veces al espectador como participe en la creación de su obra. Esto es a lo que usualmente llamamos Cine Arte, por cierto, México es suficientemente capaz en este tipo de cine. Por otro lado, tenemos al cine comercial, que busca divertir, no tiene pretensiones filosóficas, entrega un producto terminado que usualmente cierra el “viaje” con la película. Aquí entra el cine de acción. Los famosos “universos Marvel”.

Hay para quien esto es un conflicto existencial, pero es un error creer eso, el mundo es muy grande y ambas expresiones son válidas. Dicho lo cual podemos hablar de Venganza que es la película Mexicana de acción con mayor producción en la historia. Y es bueno que las producciones nacionales entren a ese mercado por que es muy bien recompensado en taquilla.

La película creo que se merece una oportunidad, es una historia como su nombre lo dice y como vemos en los cortos de “Venganza”, es una unidad elite del Ejercito que se enfrenta en un duelo con un villano, al que arrestan al comienzo de esta y esto desencadena consecuencias que alteran la vida de sus miembros. Es entonces que comienza la Venganza.

Para mi sorpresa personal descubrí en la película a Gustavo Sanchez Parra, que es el actor que hace de “El Jarocho” en Amores perros. Un actor maravilloso. Por su parte la película recae más en la actuación de Omar Chaparro, que transforma su estilo para poder presentarnos un personaje oscuro, tenso, violento, obsesionado por sus propias ideas. El reparto se completa con Alejandro Spitzer y Paola Núñez.

Sobran las secuencias de acción, persecuciones y violencia, algunas estan muy bien desarrolladas, Omar Chaparro explico que se apoyaron en gente que trabajo en las escenas de acción para John Wick, y por supuesto eso se nota. Ve a verla y apoya a nuestro cine se estrena el Jueves 26.

Hasta la próxima.