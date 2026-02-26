El poemario “Tienda de Mascotas”, una obra que transita sobre el duelo y el vínculo con los animales

El poemario “Tienda de mascotas”, ópera prima de Daniel López Romo, será presentado este viernes 27 de febrero a las 19:00 horas, con entrada libre, en la Librería Mariano Azuela, ubicada en Avenida Juárez 612, en el Centro de Guadalajara.

En la charla estará acompañado por Baudelio Lara y Daniel Wence, quienes intercambiarán sus puntos de vista sobre esta obra.

La obra obtuvo el reconocimiento de la convocatoria La Maleta de Hemingway 2025 y actualmente se encuentra a la venta en ese mismo recinto.

La Maleta de Hemingway

Impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Jefatura de Publicaciones, la convocatoria La Maleta de Hemingway ha buscado fortalecer la producción editorial local y abrir espacio a nuevas voces.

En su edición 2025, el jurado distinguió el trabajo de López Romo por la solidez de su propuesta poética y la construcción de un imaginario que dialoga con la memoria, la pérdida y el afecto.

Daniel Wence ha señalado que el libro transita entre la poesía y el amor al prójimo, atravesando las fronteras multiespecies.

En su lectura, “Tienda de mascotas” es una exploración lírica del vínculo ancestral entre humanos y animales, una reflexión sobre el cuidado, la vida cotidiana y el duelo.

El volumen propone una casa compartida por hámsters, pericos, gatos, perros, insectos, abuelas, hermanos y fantasmas.

En sus páginas, la memoria se vuelve territorio y el lenguaje un espacio de resguardo.

“¿No somos todos […] animales / que alguien elige tras la vitrina / de una tienda de mascotas?”, pregunta una de las voces del libro, en una invitación a mirar el mundo desde la fragilidad compartida.

Para Wence, cada poema es una tierna duda que no busca respuestas, sino compañía. La escritura, sugiere, funciona como techo y cobijo.

Con esta publicación, la Jefatura de Publicaciones suma un nuevo título a su catálogo de narrativa y poesía contemporánea jalisciense, en una apuesta por consolidar la circulación de autores locales y fortalecer el ecosistema editorial del estado.