“Hierbas para la tristeza” vive su último fin de semana en escena

La tristeza también puede florecer, y eso es justamente lo que propone Hierbas para la tristeza, montaje de danza-teatro que este fin de semana ofrece sus últimas funciones en Guadalajara.

“Hierbas para la tristeza” del colectivo Trenzas Deshojadas

La pieza, creada por Trenzas Deshojadas, se plantea como un ritual escénico que invita a mirar de frente los procesos femeninos: la herida, la resistencia y la posibilidad de sanar en colectivo, no desde la prisa, sino desde el cuerpo y la escucha compartida.

Dirigida y coreografiada por Katia Romero Carrillo, la obra construye una metáfora potente a partir de símbolos como el velo de novia, que en escena deja de ser ornamento para convertirse en carga, memoria y transformación. Inspirada en el “Manual para sanar” juntas de Yadira López y en el pensamiento de autoras como Clarissa Pinkola Estés, la puesta cruza lo íntimo con lo político a través de un lenguaje corporal que conecta con el espectador desde la emoción.

En escena, cada intérprete encarna un arquetipo femenino que transita la pena como semilla fértil y no como debilidad.

El dispositivo escénico se completa con música en vivo de Paul Campos, quien fusiona instrumentos prehispánicos y contemporáneos en una atmósfera ritual, así como con la participación poética de Marina Ruiz y Rosa Salazar. Con una duración de 55 minutos y dirigida a público adolescente y adulto, la obra se inscribe en la danza experimental, pero mantiene un lenguaje accesible que abre un espacio seguro para resignificar la tristeza como potencia transformadora.

La pieza fue una de las grandes ganadoras de la séptima edición de los Premios del Público a las Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo los reconocimientos a Mejor Espectáculo Dancístico, Mejor Coreografía y Mejor Diseño de Escenografía, además de una nominación en iluminación.

“Hierbas para la tristeza” del colectivo Trenzas Deshojadas

Últimas funciones: