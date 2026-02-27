En el contexto del Mundial de Fútbol 2026 y como parte de su estrategia para fortalecer la proyección cultural del municipio, el Gobierno de Zapopan entregó 48 barricas a igual número de artistas locales para su intervención plástica.

Zapopan convierte barricas en arte rumbo al Mundial

La iniciativa, impulsada por la regidora Elena Ortiz Sánchez, busca consolidar una exposición urbana con sello jalisciense y vocación internacional, llevando el arte al espacio público en uno de los momentos de mayor visibilidad global.

Las obras se desarrollarán bajo tres ejes conceptuales: Jalisco como origen, el fútbol como lenguaje universal y la mexicanidad como narrativa central. Con estas premisas, las piezas pretenden vincular la tradición cultural del estado con el evento deportivo más relevante del planeta, generando un diálogo entre arte, territorio e identidad. Las barricas —que anteriormente almacenaron tequila— se transformarán así en lienzos que evocan una de las expresiones más representativas de la región.

Zapopan convierte barricas en arte rumbo al Mundial

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, subrayó que la cultura es una herramienta clave para fortalecer el tejido social y reiteró que su administración mantendrá el respaldo a este tipo de proyectos.

En ese sentido, destacó que el impulso a las expresiones artísticas no solo enriquece el entorno urbano, sino que también representa una vía para orientar positivamente a niñas, niños y jóvenes en el contexto actual.

Por su parte, el director de Cultura, Christopher de Alba Anguiano, explicó que la propuesta surgió de la Mesa Técnica de Cultura del Mundial 2026 como una estrategia para posicionar a Zapopan como la sede “más mexicana”, integrando arte, tradición y elementos identitarios como el tequila.

La regidora Elena Ortiz añadió que las barricas tendrán proyección internacional al exhibirse en espacios públicos durante el Mundial, abriendo una plataforma que permitirá visibilizar el talento local ante audiencias nacionales y extranjeras.

Zapopan convierte barricas en arte rumbo al Mundial

Zapopan refrenda su compromiso con la cultura

Durante el acto protocolario se informó que, mientras el presupuesto nacional destinado a cultura registró una reducción nominal de 19%, al pasar de 18 mil 500 millones de pesos en 2015 a 15 mil millones en 2025, en Zapopan se ha consolidado una política pública de fortalecimiento cultural, al incrementar su presupuesto de 33 millones de pesos en 2015 a 195 millones en 2025, lo que representa un aumento nominal del 490%.

En el periodo que abarca del 2024 al 2027, el municipio mantiene en proceso proyectos estratégicos como el Primer Parque Arqueológico de México en El Ixtépete, el Museo de Arqueología en Palacio Municipal, la renovación de la Galería Arévalo y la modernización de los centros culturales para alcanzar nueve espacios rehabilitados.

Y se creó el Museo Estación MAZ, la conformación de la Compañía de Artes Circenses, la puesta en marcha del Mariachi Infantil y el incremento de la bolsa de apoyo a la cultura a 10 millones de pesos.