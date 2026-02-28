Guadalajara calienta motores rumbo a 2026 con la Copa de Leyendas en el Estadio Akron

A unos meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad comienza a vivir su propio preludio futbolero.

El próximo 3 de marzo, el Estadio Akron —recinto mundialista y uno de los más emblemáticos del país— será escenario de la primera Copa de Leyendas, un duelo entre históricos del Real Madrid y el FC Barcelona que promete quedar inscrito en la memoria deportiva de Jalisco.

Más que un partido de exhibición, la Copa de Leyendas se perfila como un espectáculo internacional que proyecta a Jalisco como anfitrión de grandes experiencias, justo en la antesala del Mundial 2026.

La cancha reunirá a campeones del mundo y referentes que marcaron época en el clásico más seguido del planeta. Entre las figuras confirmadas destacan Carles Puyol, Iker Casillas, Luis Figo, Fernando Morientes, Fernando Hierro, Rafa Márquez y Xavi Hernández, entre otros. Nombres que evocan títulos, rivalidades y generaciones enteras que crecieron celebrando sus jugadas. Por motivos personales, no podrán asistir David Villa, Raúl González ni José María Guti.

La Copa de Leyendas será, ante todo, una celebración colectiva: historia, talento y emoción compartidos en un entorno familiar y festivo. En la ruta hacia 2026, Guadalajara demuestra que está lista para organizar eventos de talla mundial y que el futbol aquí se vive con intensidad y hospitalidad.

El 3 de marzo no será solo un reencuentro de estrellas; será una invitación abierta a vibrar juntos y a comenzar, desde ahora, la cuenta regresiva hacia el Mundial.