Jalisco recibe el Tour del Trofeo rumbo al Mundial 2026

Jalisco dio un paso más rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al recibir el Tour del Trofeo presentado por Coca-Colay Arca Continental. Durante cuatro días, del 28 de febrero al 2 de marzo, el Estadio Guadalajara será sede de la exhibición del Trofeo Original, en el marco de la tercera ocasión en que México alberga una justa mundialista.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la inauguración del FIFA World Cup Trophy Tour en estadio Guadalajara

El trofeo, elaborado en oro macizo de 18 quilates, con un peso de 6.1 kilogramos y la figura de dos siluetas humanas sosteniendo el mundo, podrá ser visto de cerca por la afición. En el acto protocolario, el gobernador Pablo Lemus Navarro afirmó que la entidad está lista para recibir a cerca de tres millones de visitantes durante los 29 días de competencia.

“Hoy Jalisco está de pie, Jalisco está trabajando, Jalisco va a ser la sede más mexicana y la mejor sede mundialista, y esto se debe a la valentía y al trabajo de su gente”, destacó el mandatario, quien subrayó la coordinación con el Gobierno de México para garantizar seguridad, tranquilidad y un ambiente familiar durante el torneo. Lemus también agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de autoridades federales y militares en la organización del evento.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, aseguró que el país demostrará su capacidad como anfitrión: “El pueblo de México espera este evento con mucha alegría, con mucha emoción, y especialmente aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco”. Añadió que la competencia permitirá mostrar al mundo la esencia del país y convertir el deporte en una fiesta de fraternidad.

En el marco del evento, Jean-Claude Tissot, director ejecutivo de operaciones de Arca Continental, informó que junto con Coca-Cola invertirán 13 millones de pesos en sistemas de captación de agua para beneficiar a 50 escuelas en Jalisco, 25 en Zapopan y 25 en Guadalajara, como parte del legado social que dejará el Mundial, que por primera vez será organizado de manera conjunta por México, Canadá y Estados Unidos, y contará con más equipos y partidos que cualquier edición anterior.

