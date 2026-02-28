La Galería de Arte de Palcco se vestirá de gala para rendir homenaje a uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional del siglo XX: Héctor Nájera.

La exposición “La magia de Nájera” propone un recorrido por la vida y obra del creador, cuya producción marcó una etapa significativa en la plástica nacional y trascendió fronteras.

La muestra, abierta al público de manera gratuita del 6 al 30 de marzo, reúne piezas que dan cuenta del universo visual del maestro, quien logró amalgamar pintura, poesía, grabado y escultura en un estilo personal inconfundible. Su obra se distingue por la riqueza de texturas y un vocabulario de formas que dialoga con distintas tradiciones artísticas sin perder identidad.

Nájera fue considerado un poeta del color y la forma, y llevó el nombre de México a más de 100 países, con presencia en recintos de prestigio internacional como la UNESCO en París y el Art Bass Museum en Miami. Tras conquistar ciudades como Nueva York, Londres y París, el artista eligió Guadalajara para consolidar su lenguaje visual, dejando una huella profunda en la escena cultural local.

La inauguración de “La magia de Nájera” se realizará el 5 de marzo a las 20:00 horas en la Galería de Arte de Palcco. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 30 de marzo, con acceso gratuito, como una oportunidad para redescubrir el legado de uno de los grandes exponentes del arte mexicano contemporáneo.

Semblanza del autor: un legado global

Héctor Nájera nació en Monterrey en 1931, formándose bajo la tutela de grandes maestros como Antonio Decanini y Adolfo Labner. A los 20 años inició un periplo internacional que lo llevó a establecer estudios en Los Ángeles y exhibir en las capitales culturales más importantes del mundo, incluyendo Nueva York, Londres y París.

Tras 14 años en el extranjero, Nájera regresó a México para establecerse en Guadalajara, donde vivió hasta su fallecimiento en 2005. Fue en esta etapa donde su obra alcanzó una madurez espiritual y técnica, consolidando un estilo que hoy reside en más de 100 países y colecciones públicas y privadas, además de 50 museos en 30 naciones (Art Bass Museum, Palazzo Begni, Museo de Arte Contemporáneo en Minsk, entre otros).

Sus obras representan a naciones ante la ONU en Nueva York y forman parte del acervo de la UNESCO en París, y cuenta con 40 piezas de gran formato bajo el resguardo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

“La Magia de Nájera” es una oportunidad única para que el público de Jalisco conecte con la obra de un artista cuya visión del mundo no conoció límites geográficos.