México se declara listo para el Mundial 2026; impulsan “Mundial Social” en todo el país

A meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México aseguró que el país está preparado para recibir a millones de visitantes y convertir el torneo en una celebración deportiva y social.

Durante la conferencia de prensa del Tour del Trofeo en Guadalajara, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que México demostrará, por tercera ocasión como sede mundialista, su capacidad de organización y hospitalidad.

En el acto, que contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la funcionaria transmitió el saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que el país vive con entusiasmo la cuenta regresiva hacia la justa deportiva. “Ser anfitrión por tercera vez es la oportunidad de demostrarle al mundo que somos una nación capaz de crecer a través del deporte y convertir la competencia en una fiesta de fraternidad”, expresó.

Rodríguez destacó que, además del impacto turístico y económico, el Mundial será plataforma para impulsar el llamado “Mundial Social”, una iniciativa que busca llevar la pasión futbolera a barrios, escuelas y centros de trabajo mediante la recuperación de canchas y la organización de torneos comunitarios. “En el Mundial Social queremos a nuestras niñas, niños y adolescentes en las canchas, porque cada minuto que pasan con un balón en los pies es un minuto que recuperan su derecho al futuro”, afirmó.

La secretaria estimó que México recibirá al menos 5.5 millones de visitantes, principalmente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, quienes —aseguró— encontrarán un país en paz y listo para ofrecer una experiencia memorable. “México no es sólo una sede, es un escenario histórico del futbol mundial”, sostuvo, al agradecer la coordinación con la FIFA y los gobiernos estatales para garantizar que la copa sea una celebración que una a las naciones a través del deporte.

La exhibición del trofeo en Guadalajara se llevará a cabo del 28 de febrero al 2 de marzo, en el contexto del Trophy Tour previo al inicio del torneo mundialista.

Posteriormente, el trofeo continuará su recorrido por otras ciudades mexicanas como León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida, antes de llegar de nuevo a la Ciudad de México del 5 al 8 de junio, días antes de la inauguración oficial del Mundial.