Un fin de semana cultural con danza, cine y exposiciones gratuitas

Exposición en el MUSA

Exposición en el MUSA

El Museo de las Artes (MUSA) exhibe la colección Acervo Raúl Padilla López, integrada por dibujos, grabados, litografías y pinturas de artistas como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Ana Luisa Rébora, Javier Arévalo, Rafael Coronel, Kraeppellin, Jorge Martínez y Jorge Navarro.

Entrada gratuita. Disponible hasta el 31 de mayo.

Danza clásica en el Teatro Diana

El Teatro Diana presenta El lago de los cisnes, a cargo del Moscow State Ballet, compañía reconocida por su apego a la tradición del ballet clásico ruso.

Sábado 28 de febrero / 19:00 horas

Boletos en teatrodiana.com

Rock alternativo en el Estudio Diana

El foro del Estudio Diana recibe la gira Where the wild things are tour, de Roswell, con una propuesta que mezcla energía del rock alternativo, visuales y producción escénica envolvente.

Sábado 28 de febrero / 20:00 horas

Teatro para diversos públicos

El Teatro Experimental de Jalisco será sede de:

“Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido” (última función) / Sábado 28 de febrero | 19:00 horas

“Un ataúd para dos” / Domingo 1 de marzo | 18:00 horas

“Aburrido” (infantil) / Domingo 1 de marzo | 13:00 horas

*Boletos en boletia.com/billboards/teatroexperimental

“Amélie"

Estrenos en la Cineteca y el Cineforo

La Cineteca FICG y el Cineforo UdeG proyectan:

“Amélie”, animación dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han.

“Cosmos”, drama de Germinal Roaux.

“El agente secreto”, del brasileño Kleber Mendonça Filho, nominada a Mejor Película Internacional en los Oscar.

*Consulta horarios y boletos en cinetecaficg.com/cartelera