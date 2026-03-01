Tomarán medidas preventivas para las dos marchas del 8 de Marzo

Una marcha saldrá del parque Morelos hacia andador Escorza y la otra sale de la glorieta de las y los desaparecidos hacia andador paseo Alcalde.

El arzobispado de Guadalajara ya dialogó con el gobierno municipal tapatío, para tomar medidas de precaución que eviten daños a iglesias, entre ellas la Catedral, durante la conmemoración este próximo domingo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

El cardenal Francisco Robles Ortega explicó que la catedral de Guadalajara ya tiene vallas metálicas y están ahí desde hace semanas. Fueron instaladas por las autoridades para delimitar la catedral, durante las manifestaciones que se registran todos los sábados en contra del tarifazo al transporte público. Además de las vallas, se va a considerar poner a policías mujeres para contener a las manifestantes.

“Está hablado desde antes, ya tomaron nota las autoridades de que es importante prevenir, asegurar, con las vallas es un recurso, pero también con presencia de gente del orden, cuando se dé el acontecimiento. Eso ya tomaron nota las autoridades y esperemos que así sea en la próxima manifestación”, dijo el líder religioso.

Habrá dos marchas por el 8M. La primera la organiza el Frente Feminista Jalisco, es una marcha separatista, es decir, que solo se admitirá a mujeres y adolescentes mayores de 12 años de edad. La salida es a la 1.30 de la tarde, de la glorieta de las y los desaparecidos, en Chapultepec y Niños Héroes y el punto de llegada será el andador peatonal de avenida Alcalde, frente a Palacio de Gobierno.

La otra marcha convocada por el colectivo YoVoy8M, saldrá a las 5 de la tarde desde el parque Morelos, seguirán por la calzada Independencia, doblan en avenida Juárez, hasta llegar al andador Escorza, junto al Museo de las Artes (MUSA).