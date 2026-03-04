Con “Bien de Noche”, Guadalajara recibe la Primavera

El Gobierno de Guadalajara está listo para que la ciudadanía se apropie del Centro Histórico durante la edición de marzo de “Bien de Noche”, dedicada a la Primavera.

A partir de las 19:00 horas de este sábado 7 de marzo, habrá diversas actividades encaminadas a fomentar la construcción de comunidad, la cuales se llevarán a cabo, de manera simultánea, en plazas, jardines, templos y corredores públicos.

La oferta para quien acudan a “Bien de Noche” incluye conciertos –tanto en escenarios al aire libre como en templos– , exhibiciones artísticas, talleres, proyecciones audiovisuales y una rodada patrimonial, con el objetivo de fortalecer y promover la apropiación del espacio público.

“Bien de Noche”

Entre las sedes participantes se encuentran:

• Paseo Alcalde

• Jardín del Carmen

• Rambla Cataluña

• El Santuario

• Jardín Reforma

• Plaza de la Liberación

• Los Dos Templos

• Palacio Municipal

También, los museos estarán abiertos con horario extendido, es decir, de las 19:00 a las 23:00 horas y el Gobierno estará ofreciendo servicios para mascotas como vacunación antirrábica y un taller de adiestramiento básico.

En esta edición, el programa una Rodada Patrimonial con salida a las 19:00 horas desde la Glorieta de La Normal hasta la escultura “El Palomar”, esto como parte de las acciones para promover el conocimiento del patrimonio arquitectónico, histórico y urbano de Guadalajara.

Para los amantes de la astronomía, en los Dos Templos podrán ver planetas, la luna y otros cuerpos celestres.

“Bien de Noche”

“Bien de Noche” forma parte de la estrategia municipal para incentivar la actividad económica en el Centro Histórico mediante la ampliación de horarios y la generación de programación cultural accesible, favoreciendo la presencia de familias, visitantes y consumidores en el primer cuadro de la ciudad.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Guadalajara continúa impulsando acciones para consolidar un Centro Histórico activo, seguro y dinámico, fortaleciendo el comercio local y promoviendo el uso y disfrute responsable de los espacios públicos.