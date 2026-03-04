“Paisajes Sonoros” con la Banda y la Orquesta Típica de Jalisco

Con el propósito de fortalecer la actividad escénica de las agrupaciones institucionales y diversificar la oferta cultural, la Secretaría de Cultura de Jalisco pondrá en marcha el ciclo “Paisajes Sonoros: Tradición e Historia”, una iniciativa que articula repertorio universal y tradición jalisciense como una experiencia musical compartida.
La temporada arrancará el viernes 6 de marzo en el Teatro Degollado con la presentación de la Banda del Estado de Jalisco y el programa “Ecos de Valor y Grandeza”, una velada que busca redescubrir la potencia sonora de la agrupación en uno de los escenarios más representativos del estado.
El concierto abrirá con la Obertura Festiva de Dmitri Shostakovich y continuará con Arce: Fantasía para Banda de Reginald Budai, además de la Marcha Eslava y la Obertura 1812 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, en un recorrido que transita entre la épica y la tradición musical europea.
Manuel Mario Castillo Sapién, jefe de Música y Arte Sonoro, señaló que llevar estos conciertos al Degollado responde a la intención de acercar a la comunidad al trabajo de las agrupaciones institucionales. Destacó que los boletos tendrán precios accesibles, a partir de 50 pesos. La cita es a las 20:00 horas y las entradas estarán disponibles en taquilla.
Identidad sonora jalisciense
El ciclo continuará el 13 de marzo con la presentación de la Orquesta Típica de Jalisco, que ofrecerá un programa enfocado en la música tradicional del estado y en tres figuras clave en la construcción del legado musical jalisciense.
Bajo la dirección artística de René Nuño Guzmán, la agrupación rendirá homenaje a Gori Cortés, Higinio Ruvalcaba y Rubén Fuentes, autores cuya obra forma parte esencial de la identidad cultural de Jalisco y de México.
La velada propone un recorrido por piezas emblemáticas que han marcado generaciones y que continúan vigentes en la memoria colectiva, reafirmando la riqueza del patrimonio sonoro local.
El concierto se realizará también a las 20:00 horas en el Teatro Degollado, con boletos disponibles en taquilla y precios accesibles para el público.
AGÉNDALO
Ciclo: Paisajes Sonoros: Tradición e Historia
- Banda del Estado de Jalisco — “Ecos de Valor y Grandeza”
- Fecha y hora: 6 de marzo, 20:00 horas
- Sede: Teatro Degollado (C. Degollado s/n, Zona Centro, 44100 Guadalajara)
- Boletos: Disponibles en taquilla (desde $50 pesos)
Ciclo: Paisajes Sonoros: Tradición e Historia
- Orquesta Típica de Jalisco — “Paisajes Sonoros: Tradición e Historia”
- Fecha y hora: 13 de marzo, 20:00 horas
- Sede: Teatro Degollado (C. Degollado s/n, Zona Centro, 44100 Guadalajara)
- Boletos: Disponibles en taquilla (desde $50 pesos)