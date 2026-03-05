Concierto en el Edificio Arroniz celebrará a las mujeres y su legado cultural

La soprano jalisciense Mercedes Medina ofrecerá un recital de música tradicional mexicana como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, la Secretaría de Cultura de Jalisco realizará una edición especial del programa Domingos en el Edificio Arroniz con un concierto dedicado a reconocer la presencia y las aportaciones de las mujeres en la historia cultural de México.

Mercedes Medina

La soprano jalisciense Mercedes Medina presentará un recital conformado por música tradicional mexicana, con un repertorio que evoca la memoria, sensibilidad y fortaleza de las mujeres que han inspirado canciones, relatos y tradiciones a lo largo del tiempo.

Medina cuenta con una amplia trayectoria artística y académica. Estudió música en la Universidad de Guadalajara y obtuvo la Licenciatura en el Conservatorio Nacional de Música. Desde temprana edad se integró a la agenda cultural del entonces Departamento de Bellas Artes de Jalisco y ha desarrollado una intensa actividad como solista, docente y promotora cultural, con presentaciones en escenarios nacionales e internacionales.

Mercedes Medina

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos dedicados al rescate y difusión de la música tradicional mexicana y jalisciense, además de recibir diversos reconocimientos por su labor cultural, entre ellos la Medalla Premio Ciudad de Guadalajara en 2019, el nombramiento como Creadora Emérita en 2021 y el Galardón a la Excelencia Profesional en 2023.

Datos útiles

• Evento: Concierto especial por el Día Internacional de la Mujer

• Intérprete: Mercedes Medina, soprano

• Fecha: Domingo 8 de marzo

• Hora: 12:00 horas

• Lugar: Edificio Arroniz, Zaragoza #224, Centro de Guadalajara

• Entrada: Libre