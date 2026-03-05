Concluye con éxito el Festival de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos México en Zapopan

El Festival de Teatro Adolescente Vamos Que Venimos México concluyó con éxito tras tres días de actividades en el Centro Cultural Constitución (CCC), donde jóvenes creadoras y creadores escénicos de distintas ciudades del país compartieron su trabajo en una plataforma dedicada al teatro hecho por y para adolescentes.

Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, el recinto fue sede de funciones teatrales, talleres especializados, paneles de intercambio y espacios de diálogo escénico que celebraron la diversidad de miradas, lenguajes y temáticas presentes en las nuevas generaciones.

La programación incluyó montajes provenientes de Guadalajara, Zapopan, Morelia y Torreón, como ¿Estás muerto? El sur viaja en tren, El sueño del monstruo, RootBeer, Para: Miranda, Freak Show y Lobo Lobita.

El encuentro también contempló un programa formativo con talleres impartidos por especialistas de las artes escénicas, quienes compartieron herramientas en áreas como bioenergética aplicada a la actuación, animación de títeres y presencia escénica. Además, se realizó un diálogo con la actriz Flor Benítez, quien reflexionó sobre su trayectoria y la importancia de la disciplina y la sensibilidad artística en la formación actoral.

Durante la inauguración, el director de Cultura Zapopan, Cristopher de Alba, destacó que abrir los espacios culturales a las nuevas generaciones fortalece el desarrollo del teatro y permite que las juventudes encuentren plataformas para expresar sus inquietudes artísticas.

El festival, originado en Argentina y realizado por primera vez en México con sede en Zapopan, contó con un jurado que acompañó a las y los participantes con una mirada crítica y formativa, priorizando el aprendizaje y el crecimiento artístico.

