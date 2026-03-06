“Antígona”, tragedia clásica que reflexiona sobre justicia y poder

La compañía Teatro Jurídico, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), estrenará el próximo 10 de marzo Antígona, la clásica tragedia de Sófocles que narra la historia de una mujer que desafía al rey Creonte para dar sepultura digna a su hermano Polínices, a quien se le niega este derecho por motivos políticos.

El director del proyecto, Sergio Israel Quiñones, explicó que la obra mantiene vigencia en la actualidad, ya que expone conflictos que siguen presentes en la sociedad, como las divisiones ideológicas, económicas y políticas que generan tensiones y cuestionamientos sobre la justicia y el poder. Señaló que romper con el orden universal de la ley puede conducir a una degradación política y social.

La puesta en escena surgió tras la experiencia del grupo con Hamlet en 2023 y con la intención de volver a explorar un texto clásico. Quiñones indicó que eligieron Antígona entre las obras de Sófocles por su tema central: el debate moral entre las leyes creadas por el ser humano y las leyes universales.

“Antígona"

El montaje también representó un reto para el equipo creativo, ya que buscaron respetar el texto original y su contexto histórico, al mismo tiempo que lo hacen comprensible para el público contemporáneo.

El elenco está integrado por estudiantes del CUCSH que participan en esta adaptación de la tragedia griega.

Datos utilitarios:

Funciones de Antígona