Miércoles Literarios en Marzo

Miércoles Literario Book in library with open textbook,education learning concept (PORNSAWAN)

Con el objetivo de establecer vínculos entre quienes se dedican a la creación y al estudio de la literatura con quienes disfrutan de la lectura, los Miércoles Literarios del 2026 van a comenzar una nueva etapa cuya sede va a ser el Edificio Arroniz. Que es donde se encuentra una de las bibliotecas más bellas de Jalisco.

A lo largo del año las actividades se van a agrupar en tres temporadas, por su parte, el programa anual contará con sesiones en diferentes municipios del estado.

Las temporadas en el Edificio Arroniz serán primavera, verano y otoño.

En el caso de la temporada de primavera, esta dará inicio con el Ciclo de escritoras durante todo el mes de marzo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y para destacar el trabajo de las autoras: Patricia Medina, Mónica Lavín, Yolanda Ramírez Michel y Adriana Abundis serán las protagonistas. Cada una de ellas, expondrá un tema diferente en relación a la actividad literaria.

Programa

.El 11 de marzo la autora Mónica Lavín, presentara una charla acerca del oficio de ser escritora.

. El 18 de marzo la autora Yolanda Ramírez Miche dará una charla sobre su experiencia al escribir para la infancia.

. El 25 de marzo la escritora Adriana Abundis, hablará acerca de su trabajo en la dramaturgia a partir de la obra de Antonieta Rivas Mercado y dirige a la actriz Rosa Estela Pérez Álvarez en una lectura dramatizada

La entrada a todas estas actividades no tiene costo.