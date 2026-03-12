La cartelera cultural de Guadalajara: LATE 2026

El Gobierno de Guadalajara, a través de su Dirección de Cultura, presenta la estrategia integral “LATE 2026”, una iniciativa diseñada para transformar el espacio público en un escenario de encuentro vivo donde la creatividad local dialoga con el entorno global.

Bajo la visión de la Presidenta Vero Delgadillo, este programa actúa como un catalizador social que fortalece la convivencia cívica y garantiza herramientas de expresión para todas y todos los tapatíos.

Cartelera cultural LATE 2026

Descentralización y Derechos Culturales: Con un enfoque de justicia social, los programas salen de los recintos tradicionales para integrarse en la cotidianidad de más de 70 colonias y 11 comunidades.

La ciudad se prepara para un año de intensa actividad con proyectos que priorizan la cercanía. “Bien de Noche" se consolida el primer sábado de cada mes en el Paseo Alcalde, ofreciendo 9 puntos de activación musical y lúdica. Por su parte, el ART-WKND sumará 12 exposiciones, instalaciones efímeras y el lanzamiento de la primera guía municipal con más de 30 espacios independientes y galerías.

Impulso Histórico al Talento Local: La Convocatoria LATE 2026 presenta un incremento del 89% en su presupuesto, destinando a 3 convocatorias y 13 modalidades, se busca beneficiar al menos a 143 proyectos locales.

En el marco de la fiebre mundialista, Guadalajara proyectará su riqueza cultural a través de:

Intervención en Museos: El fútbol será el eje central en el Museo de la Ciudad, el MUPAG y el Museo de Paleontología, los cuales presentan salas renovadas.

Periodismo y Tradición: Se llevará a cabo el Primer Encuentro Nacional de Periodismo Deportivo y la restauración in situ de las esculturas de la emblemática Casa de los Perros.

Guadalajara Lee: Letras para Todos.

El fomento a la lectura da un salto digital y físico con el lanzamiento del sitio web GDLee. Esta estrategia incluye una editorial propia con 25 libros digitales gratuitos, 64 presentaciones editoriales y 30 jornadas de lectura en espacios públicos, democratizando el acceso al conocimiento y la imaginación.

Capital Mundial de la Lectura y el Deporte: Se consolida la plataforma “Guadalajara Lee” con un repositorio de más de 500 títulos de acceso libre y una agenda mundialista que activará museos y galerías urbanas con 10 inauguraciones dedicadas al fútbol.

Cuidamos la Cultura: Gestión y Proyección Internacional.

Bajo el eje de “Cuidamos la Cultura”, se prioriza el capital humano y la continuidad de procesos formativos en Escuelas de Música y Puntos de Cultura. La proyección de Guadalajara trasciende fronteras con las giras internacionales del Ballet Folclórico y el Mariachi Municipal por Portland y diversos puntos de México, sumando más de 35 presentaciones de gala.

Durante el verano, la oferta se diversifica con más de 100 cursos (permanentes y por convocatoria), además de la “Pequeña Muestra Escénica” y las tradicionales posadas en colonias, asegurando que la identidad tapatía se mantenga activa durante todo el año.

Impulso a la Creación y Gestión Cultural: Además de su cartelera artística, el Gobierno Municipal fortalece su compromiso con la comunidad cultural. Esta semana, una vez publicadas en la Gaceta Municipal, se lanzarán oficialmente las convocatorias para artistas, gestores y colectivos, contando con una inversión histórica de más de 4.2 millones de pesos. Esta bolsa de recursos se distribuirá en 13 modalidades de participación a través de tres programas clave:

Con esta iniciativa, se otorgarán al menos 143 apoyos económicos destinados a proyectos que impacten positivamente en los barrios y recintos de Guadalajara, asegurando que el arte llegue a cada habitante.