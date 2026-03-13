Festival Cultural de Mayo celebrará su edición 29 con más de 360 artistas y una amplia programación internacional

Con la participación de más de 360 artistas provenientes de ocho países y un programa que incluye más de 50 actividades artísticas, el Festival Cultural de Mayo celebrará su edición número 29 del 7 al 29 de mayo en distintos espacios culturales y públicos del Área Metropolitana de Guadalajara.

La 29ª edición del Festival Cultural de Mayo (HECTOR HERNANDEZ)

La programación abarca disciplinas como circo contemporáneo, danza, música y artes plásticas, consolidando a este encuentro como uno de los más importantes del calendario cultural en Jalisco.

Durante la presentación oficial, el secretario de Cultura del estado, Gerardo Ascencio Rubio, subrayó que a lo largo de casi tres décadas el festival ha logrado consolidar una comunidad de espectadores que cada año espera su programación.

“El festival a lo largo de 29 años ha rendido frutos, principalmente relacionados a la formación de públicos que ya buscan el programa cada año porque saben que encontrarán algo distinto, una propuesta de valor”, señaló.

La 29ª edición del Festival Cultural de Mayo (HECTOR HERNANDEZ)

Para la realización del festival, la Secretaría de Cultura de Jalisco destinó un presupuesto de siete millones de pesos, además de aportaciones en especie como el uso de recintos emblemáticos, entre ellos el Teatro Degollado y la Sala Giroleta de Palacio de Gobierno, así como el apoyo del OPD de Museos, Exposiciones y Galerías. La intención es fortalecer tanto la infraestructura cultural como la experiencia artística del público.

El director del encuentro, Sergio Alejandro Matos Uribe, adelantó que la programación de este año busca consolidar a Jalisco como un escenario cultural de nivel internacional. Destacó además la colaboración institucional con la Secretaría de Cultura estatal y la participación de cuatro municipios metropolitanos, que albergarán actividades en espacios públicos y un corredor escultórico con obras de artistas contemporáneos.

La 29ª edición del Festival Cultural de Mayo (HECTOR HERNANDEZ)

La inauguración del festival estará a cargo de la compañía australiana Circa, que presentará por primera vez en Latinoamérica el espectáculo Duck Pond, una reinterpretación circense de “El lago de los cisnes” que mezcla acrobacia, humor y estética contemporánea. Las funciones se realizarán los días 7, 8 y 9 de mayo en el Teatro Degollado.

La música también tendrá un lugar destacado con una serie de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que contará con la participación de solistas internacionales como Geneva Lewis y Lilya Zilberstein, además de propuestas escénicas en el espacio público, como la intervención In Museum de la Compagnie Marie Chouinard.

A ello se sumará una ruta escultórica de tres meses en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, con más de 50 esculturas de más de 40 artistas instaladas en doce distintas sedes urbanas.

La 29ª edición del Festival Cultural de Mayo

PARA SABER

La información del Festival Cultural de Mayo en Jalisco está disponible en: