Jalisco mantiene durante marzo una intensa agenda de actividades

El mes de marzo se consolida una intensa agenda de actividades en Jalisco que incluye cerca de 75 eventos entre congresos, convenciones, competencias deportivas, reuniones empresariales, exposiciones y festivales gastronómicos, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los principales destinos para el turismo de reuniones y espectáculos en México.

El mes de marzo en Jalisco es epicentro de congresos y espectáculos

La diversidad de encuentros distribuidos en distintos destinos del estado impulsa la llegada de visitantes nacionales e internacionales y dinamiza la actividad económica.

En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano, se llevó a cabo la quinta edición de VINOMA Weekend, que reunió a alrededor de 2 mil 500 asistentes provenientes de 39 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. El encuentro ofreció catas especializadas, experiencias culinarias, actividades de golf y un festival dedicado al vino, consolidando al destino como referente del turismo premium.

El mes de marzo en Jalisco es epicentro de congresos y espectáculos (Barbara Ramos Villalobos)

En ese mismo puerto también se celebró la edición 31 de Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit, uno de los encuentros comerciales más relevantes de la industria turística en la región, que convocó a más de 750 líderes del sector y generó más de 5 mil 700 citas de negocio. El evento destacó por su enfoque en sostenibilidad e inclusión social, además de proyectar oportunidades de crecimiento de cara a los grandes eventos deportivos internacionales previstos para 2026.

Mientras tanto, Guadalajara continúa consolidándose como un centro estratégico para congresos y encuentros internacionales. La ciudad fue sede del World Meetings Forum, que reunió a meeting planners de diversos países y confirmó que la capital jalisciense albergará nuevamente el encuentro el próximo año y una edición adicional prevista para 2027. A ello se sumó la Feria Internacional ARLAG en Expo Guadalajara, que congregó a más de 900 agencias de viajes y profesionales del turismo.

El mes de marzo en Jalisco es epicentro de congresos y espectáculos

La agenda del mes también contempla congresos académicos y empresariales de gran escala, entre ellos el evento de Liderazgo Mary Kay, el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición y el Congreso Internacional de Avances en Medicina, encuentros que fortalecen el turismo de reuniones y la actividad académica en la entidad.

En el ámbito deportivo y cultural, la programación incluye eventos que atraen a miles de asistentes. Entre ellos destaca la Copa de Leyendas Real Madrid vs Barcelona, celebrada el 2 de marzo en el Estadio Akron de Zapopan, así como una cartelera de más de 20 conciertos en distintos foros de la zona metropolitana de Guadalajara, con presentaciones de artistas internacionales y nacionales.

El mes de marzo en Jalisco es epicentro de congresos y espectáculos

Esta diversidad de actividades confirma la capacidad de Jalisco para albergar encuentros de alto nivel y mantener un flujo constante de visitantes durante todo el año.

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