La dirección de orquesta en Jalisco: liderazgo, formación y un oficio poco visible

Aunque suele verse únicamente al frente del escenario, el trabajo de un director de orquesta implica años de formación, liderazgo artístico y una red compleja de instituciones, músicos y proyectos culturales. En Jalisco, esta figura se mueve entre orquestas profesionales, agrupaciones independientes y programas educativos que buscan acercar la música sinfónica a nuevos públicos.

Antonio Quiroz (Instagram | @ant.quirozm)

Para el director jalisciense Antonio Quiroz, de 32 años, uno de los principales retos del ámbito orquestal en el estado es la falta de visibilidad, a pesar de la gran actividad musical que existe.

“Hay muchísimas orquestas hechas aquí en Jalisco que lamentablemente se desconocen”, explica. “Existen programas para niños de bajos recursos, orquestas profesionales, proyectos independientes y, por supuesto, la filarmónica que tiene su renombre. En realidad hay mucha actividad, pero mucha gente no sabe que está ahí”.

El panorama musical jalisciense no se limita a las grandes instituciones. Además de agrupaciones consolidadas como la Orquesta Filarmónica de Jalisco, existen cameratas, orquestas independientes y proyectos educativos que llevan conciertos didácticos a escuelas.

Quiroz explica que los directores suelen trabajar por temporadas o proyectos específicos, por lo que su agenda puede variar considerablemente.

“Hay años en los que diriges cada tres meses, y otros en los que prácticamente cada semana hay conciertos. Todo depende de cómo las orquestas planeen sus temporadas”.

Esta dinámica también refleja cómo funciona el trabajo musical en el estado: muchos directores colaboran con distintas agrupaciones según las necesidades de cada proyecto.

Convertirse en director de orquesta no es un proceso rápido. De acuerdo con Quiroz, la formación musical profesional puede tomar cerca de una década.

El primer paso suele ser una carrera técnica en música, seguida por una licenciatura con especialidad instrumental —en su caso, piano concertista— y posteriormente una maestría enfocada en dirección.

El problema, explica, es que en Guadalajara no existe una licenciatura especializada en dirección de orquesta.

“Hay dirección de coro, pero es muy diferente. Si quieres dirigir orquesta realmente necesitas seguir especializándote”.

Por esa razón, el director realizó su maestría en España, experiencia que considera clave para consolidar su carrera.

La trayectoria de Quiroz comenzó de manera inesperada. Durante su adolescencia, su interés por la música estaba lejos de la tradición clásica: quería ser guitarrista de metal.

Sin embargo, su primer maestro le insistió en aprender teoría musical a partir de la guitarra clásica. Con el tiempo, ese acercamiento lo llevó a descubrir a los compositores clásicos y a interesarse por el piano.

El momento decisivo llegó cuando asistió a un concierto en el histórico Teatro Degollado.

“Vi a un pianista ya mayor tocar de una forma impresionante. Ahí fue cuando me enamoré del piano y comencé a tomar la música clásica mucho más en serio”.

Más adelante, conocer a su primer maestro de dirección terminaría por definir su camino profesional.

Para Quiroz, dirigir una orquesta va mucho más allá de marcar el ritmo o indicar entradas musicales. Su función, dice, es principalmente la de un líder.

“Un director de orquesta es un líder, pero no un jefe”, explica.

Mientras un jefe ordena, un director debe coordinar, inspirar y resolver conflictos dentro de un grupo que puede estar formado por decenas de músicos.

“Es la persona responsable de que cuarenta o cien músicos no solo toquen bien, sino que disfruten lo que están haciendo y superen los problemas que surjan en el proceso”.

Actualmente, el director trabaja con agrupaciones que reúnen entre 30 y 50 músicos, lo que implica una responsabilidad artística y organizativa considerable.

El ámbito de la dirección de orquesta en México sigue siendo relativamente reducido. Según Quiroz, el número de directores es limitado y la presencia de mujeres en este campo aún es minoritaria.

En una convocatoria nacional reciente enfocada en compositoras y directoras, apenas participaron cinco mujeres en cada categoría.

Para el director, esto evidencia la necesidad de abrir más espacios de formación y difusión en el ámbito musical.

Además de dirigir, Quiroz ha impulsado proyectos independientes en el estado, entre ellos la Orquesta de Cámara Independiente de Jalisco, una agrupación que no depende de ningún municipio y que ha realizado conciertos en distintos puntos del estado.

El objetivo de estos proyectos es ampliar el acceso a la música orquestal y crear nuevas oportunidades para músicos jóvenes.

“Muchas veces la gente piensa que la música de orquesta es algo lejano o complicado, pero cuando la escuchan en vivo cambia completamente la percepción”, afirma.

En ese sentido, la dirección de orquesta no solo implica interpretar partituras, sino también construir puentes entre la música académica y el público.

Y para quienes se preguntan qué define realmente a un director, Quiroz lo resume con una sola palabra: liderazgo.