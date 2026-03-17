Improvisación y misterio en vivo: “Episodio Perdido” llega a Guadalajara en formato de podcast teatral

¿Alguna vez has tenido la certeza de recordar un programa de televisión que nadie más parece haber visto? Esa sensación, a medio camino entre la nostalgia y el desconcierto, da vida a “Episodio Perdido”, un espectáculo de improvisación teatral en formato de podcast que se presentará el 21 de marzo a las 21:00 horas en el Foro Meñique de Guadalajara.

Marco Vega y Manuel Auroze de Episodio Perdido

Quiénes son

Detrás de esta propuesta están Marco Vega y Manuel Auroze, improvisadores que llevan el formato un paso más allá: no solo actúan, también escriben, dirigen, editan y producen en vivo cada función. En escena, ambos se transforman en conductores de un supuesto podcast perdido, guiando al público en una exploración tan absurda como fascinante.

En esta función de estreno se suma como invitada especial Ana Julia, finalista del programa LOL: Buscando Talento de Amazon Prime Video, quien aportará su estilo irreverente a esta experiencia escénica.

Marco Vega y Manuel Auroze de Episodio Perdido

Lo que propone el show

Esto no es un podcast, aunque lo parezca. Es un espectáculo donde todo ocurre en tiempo real. La premisa es clara: buscar episodios extraños, incómodos o peculiares que supuestamente fueron transmitidos… o que quizá nunca existieron.

La estética sonora funciona como punto de partida, pero el resultado es completamente teatral. En cuestión de segundos, los intérpretes pasan de narrar a actuar, materializando historias que nacen en el instante. Sin guión, sin red de seguridad.

El auge del formato no es casual. De acuerdo con Statista, el consumo de podcasts ha crecido de forma sostenida en los últimos años, convirtiéndose en uno de los medios favoritos del público. “Episodio Perdido” toma ese lenguaje familiar y lo transforma en una experiencia viva, colectiva y efímera.

Marco Vega y Manuel Auroze de Episodio Perdido

El papel del público

Aquí, la audiencia no solo observa: decide. Desde el nombre del podcast hasta el tema del supuesto episodio perdido y sus características, todo surge de las propuestas de los asistentes.

A partir de esas ideas, Marco Vega y Manuel Auroze construyen una historia completa en escena, desarrollando personajes, conflictos y giros inesperados. Cada función es distinta, irrepetible y, al terminar, desaparece.

Qué se puede esperar

Quienes asistan al Foro Meñique se encontrarán con una experiencia distinta dentro de la comedia en vivo: cercana, dinámica y limitada a solo 50 personas, lo que refuerza su carácter íntimo.

Más que un espectáculo, se trata de un juego colectivo donde la imaginación manda. Situaciones absurdas, momentos incómodos y giros inesperados forman parte de un viaje vertiginoso que se construye al momento y que solo existirá esa noche.

En una ciudad con una cartelera en constante crecimiento, “Episodio Perdido” se perfila como una apuesta fresca que invita a reír, participar y, sobre todo, dudar de la memoria propia.

Marco Vega y Manuel Auroze de Episodio Perdido

DATO