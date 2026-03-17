Mujeres cantoras

El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de las Mujeres, que se viene recordando desde 1975. Las Naciones Unidas nos recuerdan que es un buen momento para reflexionar sobre los avances logrados y pedir que sigan haciéndose cambios para lograr la igualdad de género. Der acuerdo con esto, este Cromañón va dedicado a recordar a algunas mujeres que lograron con su arte musical ser reconocidas y recomendamos alguna de sus canciones más icónicas.

Amparo Ochoa

• Amparo Ochoa: Desde muy pequeña destacó cantando en los actos escolares en su natal Culiacán. Fue maestra rural y, según se sabe, algunas de sus clases las impartía cantando, a la par que intérprete de canciones que hablaban de la vida, de las causas sociales, a favor de los obreros, los estudiantes y los más necesitados. Desde 1969 se desligó de la enseñanza y se dedicó a presentarse en diferentes foros culturales, tanto de nuestro país como de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Caribe. Se le llegó a conocer como la voz de México. “El barzón”, canción escrita por Luis Pérez Meza, en la voz de Amparo logra ese tono que va entre la sátira y la denuncia. “Estas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando”.

• Diana Ross: Un grupo que supo moverse muy bien en varios géneros musicales fue The Supremes, que lo mismo interpretaban pop, soul, doo wop o música disco. El trío se formó en Detroit en 1961 y estaba integrado por Florence Ballard, Mary Wilson y Diana Ross. Se les considera la agrupación vocal femenina de mayor éxito en la historia de la música popular de los Estados Unidos. Durante la llamada beatlemanía y el dominio de la ola inglesa, fueron el único grupo estadounidense con numerosos éxitos sucesivos, al igual que The Beatles. Una de sus más recordadas rolitas es de 1966 y se llama “You can’t hurry love”. “You can’t hurry love. No, you just have to wait. She said love don’t come easy. It’s a game of give and take”.

• Chabuca Granda: Cantautora peruana de valses criollos y ritmos afroperuanos; en realidad se llamaba María Isabel Granda Larco y desde pequeña mostró dotes artísticas. En 1932, con doce años de edad, entró al coro de su escuela y para 1937 formó el dúo “Luz y sombra” con Pilar Mujica, con el que lograron presentarse en varias estaciones de radio. A partir de 1942 empieza a destacar como compositora, que es como más reconocimiento logró, e intérprete de sus creaciones. Una de sus canciones más famosas es “Fina estampa”, dedicada a su padre José Granda Esquivel. Sin lugar a dudas es una de las mujeres latinoamericanas más influyentes en el campo de la música a nivel mundial. “Fina estampa, caballero. Caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso, ni más luciera, caballero. En tu andar, andar, reluce la acera al andar, andar”.

Janis Joplin

• Janis Joplin, la máxima estrella femenina del rock, desde adolescente comenzó a cultivar su gusto por la música afroamericana y el blues. En su época universitaria empezó a cantar en bares de Austin, Texas. Se fue a San Francisco en 1963 y ahí realizó una muy importante carrera musical acompañada de muy buenos, pero desorganizados grupos. Supo transmitir como pocos emociones y sentimientos con su desgarradora voz, demostrando una auténtica pasión al pisar los escenarios. “Piece of my heart” es de sus más recordadas canciones. “Didn’t I make you feel. Like you were the only man. Yeah, didn’t I give you nearly everything. That a woman possibly can?. Honey, you know I did!”.

Laura Pausini

• Laura Pausini es una cantautora italiana que ha ganado múltiples premios internacionales. Aparte del italiano canta, con mucho éxito, en español, portugués, inglés, francés, siciliano, napolitano, catalán y latín. Es considerada la cantautora italiana más exitosa, con ventas estimadas en más de 70 millones de discos. Una de sus canciones que más me gusta es “Entre tú y mil mares”, que ha sido uno de sus más grandes éxitos en Latinoamérica. “Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo, tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y milmares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte”.

Lola Beltrán

• Lola Beltrán es considerada como la máxima exponente de la música regional, como ahora le dicen a la música ranchera mexicana. Con cuarenta años de trayectoria artística grabó cerca de 78 discos y más de 60 películas. Fue la primera mujer en cantar ranchero en el Palacio de Bellas Artes, antes sólo destinado a la música clásica. Cantó en buena parte del globo terráqueo y ante las personalidades políticas más importantes de los cincuentas, sesentas y setentas. Una de las canciones más representativas de Lola Beltrán es “Paloma negra”, del compositor Tomás Méndez. “Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas”.

• Mari Trini, cantautora española, logró mucha popularidad en los años setenta y en buena parte de los ochenta. Gran parte de su trabajo como compositora refleja su personalidad y su compromiso con el feminismo, lo que le valió en más de alguna ocasión que algunas de sus canciones fueran censuradas. Fue la primera mujer en aparecer en la televisión española en pantalones tejanos y vestía por lo general de negro y blanco, siempre de manera muy recatada, pues quería ser tomada en cuenta por lo que cantaba y cómo lo cantaba. “Yo no soy esa” resume de alguna manera el mensaje que siempre quiso transmitir de libertad hacia las mujeres. “Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. Que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo”.

• Mercedes Sosa se destacó desde muy pequeña como intérprete de temas populares argentinos. En 1962 aparece su primer material grabado, “La voz de la zafra”, considerado un precedente inmediato del movimiento del nuevo cancionero argentino que después se expandió por toda América Latina. Durante toda su carrera artística se mostró como una mujer comprometida con las causas sociales, en lucha contra la injusticia y a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas de toda América. A partir de 1980 incorporó a su repertorio a los mejores exponentes del jazz, el rock y el tango, algunos conocidos pero otros no. “Si se calla el cantor”, de Horacio Guarany, es un resumen de lo que ella siempre creyó. “Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida, la vida misma, es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría”.

Sister Rosetta Tharpe

• Una destacada pionera de la música góspel y el rock and roll fue Sister Rosetta Tharpe, quien ha sido considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos. Fue muy popular en los Estados Unidos en los años treinta y cuarenta al ser la primera gran estrella del góspel. También se le considera como “la madrina o la madre del rock and roll”, pues influyó de manera muy importante, sobre todo en cómo tocar la guitarra, en los músicos del rock and roll. Además de tocar muy bien la guitarra tenía una gran voz y dejó a la posteridad 17 discos elepé. “The Little Light of Mine” es una de sus rolitas más reconocidas. “This little light of mine. I’m gonna let it shine. This little light of mine. I’m gonna let it shine. This little light of mine. I’m gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine”.

Violeta Parra

• Violeta Parra es la artista chilena que más ha influenciado a folcloristas y trovadores de toda Hispanoamérica, desde los sesentas hasta la fecha. Escritora incansable, compuso muchísimas canciones, pero también dedicó gran parte de su trabajo al rescate, valoración y difusión de la música popular de Chile. Su creatividad la llevó a trabajar la cerámica, a confeccionar tapices, a pintar y escribir poesía. Una de sus más hermosas canciones es “Gracias a la vida”, de 1966, que ha sido grabada por infinidad de artistas. “Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo, su fondo estrellado.Y en las multitudes, el hombre que yo amo”.

FRASE

“Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas”, Oscar Wilde.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.