Lanzan convocatorias Guadalajara Lee 2026 para impulsar la literatura y la lectura

El Gobierno de Guadalajara lanzó las convocatorias del programa Guadalajara Lee 2026, una iniciativa que busca fortalecer la creación literaria, la promoción de la lectura y el desarrollo de proyectos culturales en la capital jalisciense.

A través de distintas modalidades, el programa está dirigido a escritores, promotores culturales, colectivos, librerías independientes y editoriales locales, quienes podrán acceder a apoyos económicos para la realización de proyectos enfocados en la literatura y la difusión cultural.

Una de las categorías es Inéditos GDLee, enfocada en escritores mayores de edad con residencia en Guadalajara, quienes podrán participar con textos inéditos de ficción o no ficción para su publicación en la editorial y repositorio digital del programa. Esta modalidad contempla un apoyo de 7 mil pesos por autor como incentivo social.

También se contempla la categoría de Proyectos de literatura, promoción y fomento a la lectura, dirigida a creadores y gestores culturales, tanto individuales como colectivos, que propongan actividades como talleres, seminarios, festivales, círculos de lectura o exposiciones en espacios públicos de la ciudad. En este caso, el apoyo puede alcanzar hasta los 60 mil pesos por proyecto.

Otra modalidad está orientada a Actividades en librerías independientes, dirigida a espacios cuya actividad principal incluya la venta de libros y que no pertenezcan a cadenas comerciales. Aquí se busca incentivar la programación cultural mediante charlas, talleres, conciertos y otras expresiones artísticas, con un apoyo de 10 mil pesos por proyecto.

Asimismo, la convocatoria de Coediciones está dirigida a editoriales independientes con domicilio en Guadalajara, con el objetivo de desarrollar publicaciones en conjunto para la Colección Biblioteca Tapatía, enfocada en el patrimonio cultural y natural de la ciudad. En este rubro, el apoyo puede alcanzar hasta los 100 mil pesos por proyecto.

Como parte del proceso, se llevarán a cabo sesiones informativas virtuales para cada modalidad, donde las personas interesadas podrán resolver dudas sobre requisitos, registro y desarrollo de propuestas.

Las convocatorias completas pueden consultarse en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento de Guadalajara. Todos los apoyos se otorgarán como incentivo social, por lo que no será necesario facturar.

Con este programa, Guadalajara refuerza su apuesta por la literatura como herramienta de desarrollo cultural, al tiempo que impulsa a la comunidad creativa local y promueve el acceso a la lectura en distintos espacios de la ciudad.