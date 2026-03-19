Aitor Llimerá presenta “Alma”, un recital de oboe y piano en el Teatro Degollado

El oboísta español Aitor Llimerá se presentará por primera vez en Guadalajara con el concierto “Alma”, un recital para oboe y piano que tendrá lugar el viernes 20 de marzo en el Teatro Degollado.

Oboísta español Aitor Llimerá

La función, programada a las 20:00 horas, propone una experiencia de cámara en la que el oboe asume el protagonismo melódico, acompañado por la pianista tapatía Ana Silvia Guerrero.

El concierto forma parte de la serie de presentaciones especiales impulsadas por la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de su área de Música y Arte Sonoro. Bajo un formato íntimo, la propuesta busca generar cercanía entre intérpretes y público, con un repertorio pensado tanto para especialistas como para oyentes no familiarizados con la música de concierto.

El programa de “Alma” destaca por su enfoque en compositoras, con obras de figuras como Fanny Mendelssohn, Clara Schumann y Alma Mahler, así como de la autora contemporánea Mariángeles Sánchez Benimeli. A este repertorio se suman piezas de raíz española, una obra de una compositora valenciana del siglo XX y una pieza sorpresa de música mexicana preparada especialmente para esta presentación.

La selección musical privilegia la línea lírica del oboe en composiciones de corta y mediana duración, organizadas como una secuencia continua que facilita la escucha. De acuerdo con el propio intérprete, el concierto busca ofrecer una experiencia directa y accesible, con obras de estructura clara y carácter melódico.

Oboísta español Aitor Llimerá

La presentación también se enmarca en las actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con énfasis en la difusión y recuperación de obra escrita por mujeres. Con ello, “Alma” articula un recorrido que combina tradición, revisión histórica y una mirada contemporánea al repertorio de concierto.

DATOS