La poesía de Patricia Medina reúne generaciones en recital literario

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Mujeres y el Día Mundial de la Poesía, la Secretaría de Cultura llevó a cabo el recital “Poesía y poética de Patricia Medina” en la Biblioteca del Edificio Arroniz.

“Poesía y poética de Patricia Medina”, encuentro con la autora jalisciense (ALICIA REYES )

El encuentro reunió a lectoras, lectores, amistades y antiguas alumnas de la escritora jalisciense en un espacio íntimo que permitió compartir la literatura como una experiencia cercana.

Durante la sesión, Patricia Medina ofreció la lectura de fragmentos de su obra y reflexionó sobre su trayectoria literaria y su proceso creativo. Con un tono cercano, la autora afirmó que su vínculo con la escritura surgió más como una necesidad que como una vocación.

“Yo no tengo vocación por la literatura, la literatura tuvo vocación de Patricia Medina”, expresó ante el público.

“Poesía y poética de Patricia Medina”, encuentro con la autora jalisciense (ALICIA REYES )

A lo largo del recital, la poeta explicó que su propuesta literaria se sostiene en cuatro ejes fundamentales: la ausencia, la búsqueda, la ruptura y la pérdida. Desde estos conceptos, señaló que la presencia —aquello invisible que da sentido a la experiencia humana— atraviesa su escritura y la forma en que concibe la poesía.

El encuentro también se convirtió en un espacio de reencuentro generacional, pues entre las y los asistentes se encontraban antiguas alumnas, colegas y personas cercanas que han acompañado su trayectoria desde que inició su labor como formadora en 1985.

“Poesía y poética de Patricia Medina”, encuentro con la autora jalisciense (ALICIA REYES )

Este ambiente dio al recital un carácter afectivo y de reconocimiento a su influencia en nuevas generaciones de escritoras.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Patricia Medina ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén.

“Poesía y poética de Patricia Medina”, encuentro con la autora jalisciense (ALICIA REYES )

Su obra ha sido traducida a varios idiomas y parte de su producción se reúne en la antología “Recanto” (2022).

El evento concluyó con un diálogo con el público y la firma de ejemplares, reafirmando a la poesía como un espacio de encuentro y reflexión.