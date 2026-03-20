Guadalajara celebrará el Día Municipal del Tejuino con degustaciones y actividades culturales

Con el objetivo de preservar y difundir una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad, el Gobierno de Guadalajara celebrará este domingo 22 de marzo el Día Municipal del Tejuino, una jornada que reunirá a productores, familias y visitantes en torno a esta bebida ancestral.

Tejuino

La Presidenta municipal, Verónica Delgadillo, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración que busca fortalecer la identidad cultural local. “Este día nos permite cuidar una de las tradiciones más bonitas que tenemos en la Ciudad y es nuestra bebida ancestral, que es el tejuino, y nos permite hacer una promoción a los tejuineros y tejuineras de gran tradición en nuestra Ciudad”, expresó.

Durante la jornada, 30 productores ofrecerán más de 25 mil vasos de tejuino en un tramo de Paseo Alcalde, con la intención de acercar esta bebida a las y los asistentes. La alcaldesa reiteró la invitación: “Invitamos a las y los tapatíos un vasito de tejuino, en el Paseo Alcalde, para que lo gocen acompañados de sus familias y que puedan gozar de diferentes actividades”.

El programa también contempla talleres infantiles, presentaciones artísticas y espacios interactivos que buscan transmitir el valor cultural de esta bebida. Entre ellos destaca “Mi Primer Tejuino”, donde hijas e hijos de tejuineros compartirán el proceso de preparación, fomentando así la preservación de esta tradición entre nuevas generaciones.

Por su parte, la directora de Turismo, María del Refugio Plasencia, subrayó el carácter identitario del tejuino como parte de la gastronomía local, además de su relevancia como atractivo turístico. La jornada incluirá también música en vivo y una muestra de danza prehispánica, reforzando el ambiente festivo en el corazón de la ciudad.

Tejuino

Con este tipo de iniciativas, el municipio apuesta por impulsar la gastronomía tradicional y consolidar espacios de convivencia que fortalezcan el sentido de comunidad y pertenencia.

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