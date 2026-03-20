Mesas de trabajo perfilan diagnóstico del teatro en Jalisco rumbo a la MET 2026

Con el objetivo de fortalecer la actividad escénica en el estado, la Secretaría de Cultura de Jalisco inició una serie de mesas de trabajo como parte del proceso rumbo a la Muestra Estatal de Teatro (MET) 2026, en las que participan creadoras, creadores y público para analizar las condiciones actuales del teatro en la entidad.

De acuerdo con Guillermo Covarrubias Dueñas, Jefe de Teatro de la dependencia, estos encuentros buscan construir un diagnóstico integral a partir del diálogo directo con la comunidad, permitiendo identificar problemáticas y áreas de oportunidad en distintos ámbitos del quehacer escénico.

MET 2026

La primera mesa se centró en la producción, con la participación de agrupaciones —principalmente del interior del estado— que compartieron sus experiencias en la gestión de recursos y desarrollo de proyectos.

El proceso continuó con una mesa dedicada a la distribución, enfocada en los retos de exhibición, y el 24 de marzo se realizará una sesión sobre públicos y consumo, orientada a la relación entre la oferta teatral y las audiencias.

Como parte del diagnóstico, se aplicaron encuestas a cerca de 500 personas entre creadores y público, cuyos resultados evidenciaron desafíos en el acceso a la oferta, la circulación de las obras y las condiciones de producción.

“Esperamos desde la Secretaría de Cultura subsanar algunos de estos huecos y mejorar las condiciones de la actividad teatral”, señaló Covarrubias Dueñas.

La MET 2026 se realizará en agosto durante aproximadamente nueve días, precedida por el Encuentro de Teatro del Interior en mayo en Lagos de Moreno, del cual surgirán algunas de las propuestas participantes, en una edición que prevé reunir al menos 15 producciones y ampliar la representación de municipios del estado.