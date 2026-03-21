Guadalajara: una de las mejores ciudades del mundo

Guadalajara fue reconocida como una de las mejores ciudades del mundo al ubicarse en el lugar 18 del ranking global publicado por la revista internacional Time Out, una de las plataformas más influyentes en temas de entretenimiento, cultura y estilo de vida urbano.

Este listado se elabora a partir de una amplia encuesta aplicada a más de 24 mil residentes en distintas ciudades del planeta, quienes evalúan aspectos como calidad de vida, oferta cultural, gastronomía, seguridad y bienestar cotidiano.

Guadalajara

En el caso de la capital jalisciense, los resultados reflejan un alto nivel de satisfacción entre su población: el 92 por ciento de las y los habitantes asegura que Guadalajara los hace felices, mientras que el 91 por ciento afirma encontrar alegría en su día a día.

Estos indicadores colocan a la ciudad como un referente no solo a nivel nacional, sino también internacional, por su capacidad de generar experiencias positivas para quienes la habitan.

El reconocimiento también pone en relieve los atributos que distinguen a Guadalajara, como su intensa vida cultural, la realización de conciertos gratuitos, la diversidad gastronómica y la riqueza de su cocina tradicional.

A esto se suma una vibrante escena de restaurantes y bares que han consolidado a la ciudad como uno de los principales destinos para el turismo urbano en México.

Este posicionamiento internacional se fortalece con las políticas impulsadas por el gobierno municipal encabezado por Verónica Delgadillo, que ha priorizado la recuperación y activación de espacios públicos.

A través de intervenciones urbanas, programas culturales y actividades accesibles, se ha buscado que la ciudadanía se apropie de calles, plazas y parques, generando entornos más dinámicos, seguros y habitables.

Entre estas iniciativas destaca el festival Bien de Noche, que una vez al mes transforma el Centro Histórico en un corredor cultural con conciertos, videomapping, observaciones astronómicas y la Vía RecreActiva nocturna.

Estas acciones no solo enriquecen la vida comunitaria, sino que consolidan a Guadalajara como una ciudad creativa, viva y en constante renovación, reafirmando su lugar en el mapa global como un destino atractivo para vivir, visitar e invertir.