MUSA abre ventana a la vida y obra de Ernst Saemisch con muestra inédita

La exposición "La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)" llegó al Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara como un recorrido sensible y profundo por la trayectoria de un artista europeo que encontró en México una fuente renovadora de inspiración.

“La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)” (Fer_DuMort)

La muestra reúne más de 200 obras inéditas provenientes de su archivo personal, en una selección que permite observar la evolución estética, emocional y técnica de un creador marcado por los grandes acontecimientos del siglo XX.

Curada por el cineasta y diseñador de producción Eugenio Caballero, la exposición propone un tránsito narrativo que acompaña al espectador desde los primeros trabajos influenciados por el expresionismo alemán, hasta las composiciones abstractas y cromáticamente vibrantes desarrolladas durante su estancia en México.

“La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)”

Caballero explicó que la intención fue mostrar cómo el artista pasó de una etapa marcada por la desolación de la guerra a un proceso de “sanación” que se refleja en la integración de figuras humanas, animales y una paleta más luminosa.

El trabajo de Saemisch dialoga constantemente con corrientes como el expresionismo y la Bauhaus, visibles en escenas urbanas cargadas de melancolía y en composiciones que posteriormente evolucionan hacia una exploración más libre de la forma y el color.

Sus obras, realizadas con técnicas diversas como carboncillo, crayola y gises pastel, funcionan también como un registro histórico y emocional que conecta con experiencias universales, permitiendo al espectador identificarse con los temas de pérdida, reconstrucción y transformación.

“La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)”

Uno de los momentos clave de la muestra es su etapa mexicana, iniciada en 1964, cuando el artista se establece en el país junto a su compañera Gertrudis Zenzes.

Espacios como Veracruz, Valle de Bravo y la Ciudad de México influyeron notablemente en su obra, al igual que el simbolismo prehispánico, particularmente la figura de la serpiente.

La sala “México y la serpiente” destaca este vínculo, que en realidad comenzó desde su infancia, cuando conoció el arte prehispánico a través de un libro.

Distribuida en diversas salas del museo, la exposición se organiza en núcleos temáticos como “Experiencias formativas”, “La oscuridad” y “La naturaleza”, los cuales permiten adentrarse en la intimidad del artista: sus miedos, obsesiones, inquietudes y hallazgos creativos.

El proceso curatorial implicó una depuración de un acervo de más de siete mil obras, con el objetivo de condensar la esencia de su trayectoria en una narrativa accesible y contundente.

Ernst Saemisch

“La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch (1902-1984)” estará abierta al público del 20 de marzo al 23 de agosto de 2026 en las salas 5, 11, 12, 13 y 14 del recinto universitario, con entrada libre.

La exposición se presenta como una oportunidad para descubrir a un artista cuya obra, atravesada por la historia y la migración, encuentra en México un punto de equilibrio entre memoria, identidad y renovación estética.

Ernst Saemisch

Ernst Saemisch

Artista

Nació en Alemania en 1902 y desarrolló una obra profundamente marcada por los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, especialmente las dos guerras mundiales. Desde joven mostró interés por la pintura y por la naturaleza, influido por las vanguardias europeas como el expresionismo y la obra de Paul Cézanne. Su trabajo se caracteriza por una conexión íntima con el entorno natural, al que no solo representó, sino que dotó de fuerza, dinamismo y una dimensión emocional que buscaba transmitir su complejidad y misterio.

Se formó inicialmente en la Escuela de Arte de Kassel, pero abandonó sus métodos tradicionales para integrarse a la Bauhaus, donde estudió con figuras como Paul Klee y Walter Gropius. Esta etapa fue decisiva para su lenguaje visual, que se movió entre la figuración y la abstracción. Paralelamente, Saemisch tuvo una activa vida como periodista y escritor, lo que lo llevó a enfrentarse al régimen nazi por su defensa de la libertad de prensa, experiencia que más tarde se reflejaría en una obra marcada por el dolor, la memoria y la reconstrucción tras la guerra.

En 1964 emigró a México, país que transformó profundamente su producción artística gracias a su riqueza cultural y paisajística. Residió en la Ciudad de México y en Valle de Bravo, donde exploró nuevas formas, colores y símbolos, además de dedicarse a la enseñanza. Trabajó en series para profundizar en emociones y temas específicos, consolidando una visión coherente y evolutiva. Permaneció activo hasta su muerte en 1984, convencido de que pintar era un acto de valentía y resistencia frente a la vida.

Eugenio Caballero

Eugenio Caballero

Curador

Es uno de los diseñadores de producción y directores de arte más destacados del cine contemporáneo, originario de la Ciudad de México. Formado en Historia del Arte y del Cine en Florencia, inició su carrera en cortometrajes y videoclips antes de consolidarse en la industria cinematográfica internacional. Su trabajo en "El laberinto del fauno", dirigida por Guillermo del Toro, le valió el Premio Óscar, además de múltiples reconocimientos como el Ariel y el Art Directors Guild Award. A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 30 películas, colaborando con cineastas de renombre como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Baz Luhrmann, consolidando un estilo visual que combina rigor histórico con una potente construcción estética.

Su carrera incluye proyectos ampliamente reconocidos como “Roma”, que le otorgó una segunda nominación al Oscar, así como "Lo imposible" y "Un monstruo viene a verme", ambas dirigidas por J.A. Bayona, y más recientemente “Bardo” y la serie "Cien años de soledad". Además de su labor en cine, Caballero ha desarrollado una importante faceta como curador y creador escénico, participando en exposiciones como "En casa con mis monstruos" y "La naturaleza íntima de la vida. Ernst Saemisch", así como en proyectos internacionales como el espectáculo “Luzia” del Cirque du Soleil y la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Sochi. Miembro de la Academia de Hollywood desde 2007 y ganador de cinco premios Ariel, su trayectoria se distingue por una constante exploración entre el arte, el cine y la narrativa visual contemporánea.