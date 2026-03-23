Convocan a participar en el Día Internacional de la Danza Jalisco 2026

Con el objetivo de reconocer, impulsar y difundir la riqueza de la danza en la entidad, la Secretaría de Cultura de Jalisco lanzó la convocatoria para participar en la programación del Día Internacional de la Danza Jalisco 2026, dirigida a compañías profesionales, colectivos, escuelas y academias.

Día Internacional de la Danza

La iniciativa busca celebrar la diversidad de expresiones dancísticas presentes en el estado, desde el folclor hasta las propuestas contemporáneas y urbanas. Además, pretende fortalecer el desarrollo artístico, la profesionalización y el tejido gremial de bailarines y coreógrafos jaliscienses.

El proyecto será coordinado por la dependencia estatal y contará con recursos del Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA), con el fin de incentivar la creación escénica y ofrecer una plataforma que visibilice lo más representativo de la danza local. Las agrupaciones seleccionadas formarán parte de la programación oficial y recibirán apoyo económico.

Día Internacional de la Danza

Las actividades se realizarán los días 18 y 19 de abril de 2026 en el Foro de Arte y Cultura, en Guadalajara.

Las personas interesadas deberán registrar sus propuestas de manera digital a través de la plataforma correspondiente antes del 29 de marzo de 2026 a las 23:59 horas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Día Internacional de la Danza

Para consultar las bases completas de participación, requisitos y proceso de inscripción, se puede acceder a la convocatoria en el siguiente enlace:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/CONVOCATORIA_DID_JALISCO_2026.pdf