Cortometraje del Taller del Chucho seleccionado en Annecy 2026

. Foto: Cortesía Taller del Chucho

El cortometraje “Little Nightmares – Broken Promises”, creado en el Centro Internacional de Animación Taller del Chucho de la Universidad de Guadalajara, fue seleccionado para competir en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026, que se celebrará del 21 al 27 de junio en Francia.

La obra participará en la categoría de producciones por encargo, destacando por su calidad narrativa y su atmósfera oscura, característica del universo de Bandai Namco Entertainment Europe y su franquicia Little Nightmares.

Un proyecto con talento internacional

Dirigido por Sofía Carrillo y Juan Medina, reconocidos cineastas de animación en stop motion, el cortometraje contó con la producción de Angélica Lares, directora del Taller del Chucho, y la colaboración de artistas de renombre como Rita Basulto, Cecilia Andalón, León Fernández, Michel Amado y Tobias Lilja, junto con los estudios Mighty y Polar Studio.

Sinopsis

Broken Promises narra la historia de una niña ignorada y encerrada en un ático, que escapa hacia un mundo de casa de muñecas lleno de promesas. Conforme se adentra, descubre la verdad siniestra que se oculta bajo la encantadora fachada: un universo donde cada sombra puede esconder un monstruo.

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Reconocimiento internacional

La selección en Annecy, considerado el festival más importante del mundo en el ámbito de la animación, posiciona al Taller del Chucho y a la Universidad de Guadalajara en la escena global, reafirmando su papel como referente en la creación y producción de animación de calidad.

Impacto para la animación mexicana

Este logro representa un paso significativo para la animación mexicana, al demostrar que los proyectos creados en el país pueden dialogar de manera directa con las tendencias y estándares internacionales. La presencia en Annecy abre nuevas oportunidades de colaboración y distribución, fortaleciendo la visibilidad de los creadores nacionales en la industria global.

Vocación formativa y cultural

El Taller del Chucho, además de producir obras de alto nivel, mantiene una vocación formativa y cultural, impulsando a nuevas generaciones de artistas y técnicos en animación. La participación en festivales de prestigio como Annecy reafirma su compromiso con la democratización del arte y la consolidación de un ecosistema creativo que vincula talento local con proyectos de alcance internacional. (Con información de la UdeG)