El documental “Mi No Lugar” recorrerá municipios cañeros de Jalisco con funciones comunitarias

El largometraje “Mi No Lugar” iniciará una gira por diversos municipios cañeros de Jalisco como parte de una estrategia de exhibición comunitaria y educativa, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Jalisco.

“Mi No Lugar”, dirigido por la cineasta Isis Ahumada

Tras su estreno nacional el pasado 27 de febrero, la película ha comenzado un recorrido por regiones del país donde la producción de caña forma parte de la vida cotidiana, especialmente en zonas que reciben población migrante jornalera.

La historia sigue a Jonathan, un adolescente que enfrenta las dificultades de continuar sus estudios en medio de la migración familiar y el trabajo en el campo, abordando problemáticas como la desigualdad, el trabajo infantil y las condiciones de vida de las familias jornaleras.

A partir de este enfoque, el filme busca poner en el centro realidades que suelen permanecer invisibilizadas en distintas regiones agrícolas del país.

“Mi No Lugar”, dirigido por la cineasta Isis Ahumada

Como parte de la iniciativa, se impulsa la campaña “Mochilas de Azúcar”, que extiende la experiencia más allá de la pantalla mediante visitas a secundarias y preparatorias.

Cada plantel recibirá materiales educativos, incluyendo una copia del documental, una lotería cañera inspirada en sus elementos narrativos y herramientas didácticas que facilitarán el diálogo en el aula sobre migración interna, empatía y contextos de movilidad.

En Jalisco, las funciones y actividades se realizarán en coordinación con enlaces municipales y el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, llegando a municipios como Tonaya, Tala, Tamazula, Tuxpan, Ameca, Autlán, Zapotiltic y El Limón.

“Mi No Lugar”, dirigido por la cineasta Isis Ahumada

La intención es que “Mi No Lugar” se consolide como una herramienta cultural que promueva la reflexión colectiva sobre problemáticas sociales vigentes en comunidades agrícolas del país.