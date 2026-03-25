Fransia, desde Argentina con elegancia

Las plataformas digitales han acortado todas las distancias: hoy la música viaja a la velocidad de un clic y las voces emergentes encuentran eco en cualquier rincón del mundo casi al mismo tiempo. En ese mapa sonoro global, la cantautora argentina Fransia irrumpe con paso firme y sensibilidad propia. Con su cuarto disco, Fuentes Secretas, bajo el brazo, se presentó por primera vez a Guadalajara ante un público que —como ella misma reconoce— ha sabido abrazar su música.

Fransia

A continuación, la conversación:

Te presentaste en Guadalajara.

—Bueno, fue mi primera vez en Guadalajara, así que lo viví con mucha emoción. Abrí el show de Clubz, una bandaamiga que me encanta, y sentí que fue una muy buena conexión con el público, como dejar la pista caliente para bailar. Fue un show para sentir, para vibrar. Cada presentación en la gira es un momento muy especial, único, que se da con laspersonas que están ahí, como un campo mórfico en sí. Creo que fue una noche para vivir, sentir y bailar mucho.

Háblanos de tu cuarto disco, “Fuentes Secretas”.

—Es un disco que, de todos los que hice, siento que es el más genuino. Es el único que no pensé como disco en sí, sinocomo una necesidad de exorcizarme, de sacar todo lo que tenía dentro. Esas diez canciones son eso. Creo que es mitrabajo más sincero, más confesional. Tiene muchos climas y mucha simbología, como revelaciones encriptadas por descubrir.

Fransia

¿Cuál es la mayor influencia de Fransia? ¿Quién te llevó a dedicarte a la música?

—La verdad, nadie en particular. No tengo músicos en mi familia, pero mis padres siempre escucharon muy buenamúsica, mucha música. Yo nací siendo muy musical. Estudié desde chica baile, canto y guitarra, y empecé a componer alos ocho años. Siempre supe que quería ser artista. Las influencias están, claro, porque siempre me gustó escuchar música, pero siento que es algo que está dentro mío, con lo que nací.

¿Qué es lo que te gusta de México?

—Lo noté mucho desde que vine. Más allá de que me gusta México, me gusta el idioma, cómo suenan las palabras, la comida, la gente. Me parecen muy alegres, pero también con una profundidad especial, como un sentido más sagrado. Son muy románticos. Eso me gusta mucho. Y siento que México abrazó mi música, sobre todo con este último disco, casial nivel de mi propio país.

Fransia

¿Qué sorpresas llevaste para tus fans?

—Les llevé merch y algunas sorpresas para el show. Y fue el último destino de esta parte de la gira, así que se llevaron (exclusivos) discos, playeras y algunas joyitas a sus casas.

¿Qué escucha Fransia?

—Escucho de todo. Justo cuando llegué a Guadalajara me pregunté qué bandas clásicas había aquí y me recomendaronuna llamada Banda San Miguel, que me gustó mucho, además porque soy devota de San Miguel Arcángel. Pero engeneral escucho desde punk, rock y reggae hasta arpas, disco o post-punk. Aunque últimamente, cuando estoy de gira y más expuesta al ruido, escucho mucha música clásica.

¿Cuáles son los planes después de esta mini gira?

—Venimos de varios lugares: Patagonia, Ciudad de México, Tijuana, Nueva York —donde hicimos tres shows— y Guadalajara. Después regresé a Buenos Aires y la idea es hacer una gira nacional allá, que anunciaré pronto, además depresentar oficialmente el disco. Todo este año será de gira, así que iremos a donde el viento nos lleve.

Fransia

¿Algo que quieras agregar?

—Me ilusionó mucho conocerlos en Guadalajara. Gracias por sintonizar con mi música. Esto es Fransia, con S, y pueden seguirme en redes como @fransia en Facebook, Instagram y X.