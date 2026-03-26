El próximo domingo 29 de marzo, a las 13:00 hrs., dentro de la cartelera de Escenia en el Teatro Experimental de Guadalajara (Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara, Jal.), podremos disfrutar de “Leyendas que canta el viento”: un espectáculo interdisciplinario de narración oral escénica y son jarocho que busca reflexionar sobre el complejo comportamiento de los seres humanos y su relación con los animales.

Leyendas que canta el viento

Montaje lúdico y festivo para toda la familia (son bienvenidas las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos), combina la narración de una leyenda mexicana y la música tradicional (el son jarocho) para divertir y entretener al espectador, a la vez que genera una reflexión sobre el agradecimiento y la amistad, así como la convivencia y el respeto entre humanos y animales.

Leyendas que canta el viento

Atractivo montaje que viene de presentarse en la Feria del libro de Aguascalientes, el Festival de las Fiestas Patrias y la Feria Nacional del libro de León, cuenta con los talentos de:

Leyendas que canta el viento

Bernardo Govea: Narrador oral escénico con experiencia nacional e internacional, escritor de Literatura infantil y juvenil con “Las trenzas de mi árbol” (Santillana, 2024), “Cuéntame mentiras / Raconte-moi des mensonges” (La Rana, 2022).

Leyendas que canta el viento

Anatolij Tkatschinski Pérez: músico y maestro de son jarocho tradicional, con giras por Estados Unidos de América y Europa, participaciones en el Festival Internacional Cervantino y becario del programa PECDA y FONCA, grabó con el grupo “Son del Montón” el DVD “Sonando a tradición”.

Leyendas que canta el viento

India Marguerite Tracy: Bailarina de danza contemporánea, cantante de son jarocho y jaranera que realizó estudios de literatura y teatro en París, es parte de la Compañía de danza experimental de Lola Lince y escritora de cuentos y poesía: En 2024, ganó el Premio literario Alain Decaux en Francia (Grand Prix littéraire Alain Decaux de la francophonie) con su cuento “Lucía”.

Y David Eudave Rosales: Técnico en sonido e iluminación, ha dejado huella en numerosas producciones “Inframundo”, “Maricones, maricas, mariquitas, locas, bujarrones, mariposas, ninfas y filenos…”, “¿Quién?”, “Viento”, “La rabia”, “La Marquesa de papalotes”, “El imaginario de Ibargüengoitia”, “¿Duermen los peces?”, “Ítaca”, “El destino de Medea”, “Los dieciocho marineros que abrazaron la tierra”, “Nanas” y “Coloquio de las cuatrocientas veces del apocalipsis según…”.

Leyendas que canta el viento

PARA SABER

𝗟𝗲𝘆𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼

Montaje escénico-musical para toda la familia que entrelaza una leyenda mexicana con la música tradicional del son jarocho. ¡Ven a escuchar las leyendas que el viento tiene para contar!

29 de marzo de 2026, 13:00 hrs; Teatro Experimental de Jalisco: Calz. Independencia Sur S/N, La Aurora, Guadalajara, Jal.

Recomendada para toda la familia. Duración 50 min.

Boletos en taquilla y en boletia.com

https://boletia.com/billboards/leyendas-que-canta-el-viento