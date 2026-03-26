Teatro y circo cuestionan la verdad en dos propuestas escénicas

La Secretaría de Cultura de Jalisco presentará este sábado una doble oferta escénica que invita a cuestionar la forma en que se construye la verdad y se consume la información.

“La tienda de cortinas”

A través del teatro cabaret y el circo contemporáneo, las propuestas “La tienda de cortinas” y “Entreverte” apuestan por el humor, la sátira y el análisis crítico como herramientas para dialogar con el público.

En el Teatro Alarife Martín Casillas se presentará “La tienda de cortinas”, una comedia musical dirigida por Andre Roblesque ironiza sobre la fabricación de la verdad. La obra, a cargo de la compañía Guía Nocturna, sigue a Sierra, Mary y Cony, tres vendedoras que, ante la urgencia económica, aceptan un encargo que las lleva a manipular la conversación pública mediante escándalos y distracciones cuidadosamente diseñadas.

“La tienda de cortinas”

Con un tono que oscila entre lo absurdo y lo filosófico, la puesta en escena expone los mecanismos de la manipulación mediática, construyendo un espejo crítico de una sociedad capaz de fabricar su propia realidad. La propuesta incorpora recursos musicales para reforzar su carácter satírico, al tiempo que invita a reflexionar sobre la influencia de la opinión pública.

“Entreverte”

Por su parte, en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera se presentará “Entreverte”, un espectáculo de circo contemporáneo que combina danza y técnica de mano a mano. Dirigida a todo público, la obra busca incentivar la lectura crítica y el análisis de la información, confrontando al espectador con los límites entre contenidos útiles y aquellos tendenciosos o falsos.

Ambas propuestas forman parte de la convocatoria Habita la Escena 2025, plataforma que impulsa la producción escénica contemporánea en el estado. Aunque desde lenguajes distintos, las dos coinciden en interpelar al público sobre la construcción de la realidad, evidenciando cómo los discursos pueden moldearse y consumirse en distintos niveles.

“Entreverte”

Datos

-“La tienda de cortinas” se presentará el 28 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas (Avenida Prolongación Alcalde 1351, colonia Miraflores), con boletos de 150 pesos en taquilla, 130 en preventa hasta el 27 de marzo y 100 pesos para público frecuente.

-“Entreverte” tendrá función el mismo día a las 18:00 horas en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera (carretera Chapala-Jocotepec 168, Ajijic), con acceso general de 200 pesos y tarifas de 150 pesos con descuento.