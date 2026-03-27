Abre Cultura Jalisco convocatoria “La Maleta de Hemingway 2026” para primeras obras

La Secretaría de Cultura de Jalisco lanzó la convocatoria “La Maleta de Hemingway 2026”, dirigida a escritoras y escritores sin obra publicada que busquen editar su primer libro.

El programa contempla la publicación de hasta ocho títulos —uno por autor— con un tiraje de 500 ejemplares cada uno, como parte de una estrategia para impulsar nuevas voces en la literatura local. A diferencia de otros apoyos, esta iniciativa no contempla estímulos económicos, sino la edición y difusión de las obras seleccionadas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de abril a las 23:00 horas, y está dirigida a personas mayores de edad, originarias de Jalisco o con al menos dos años de residencia comprobable en el estado.

Las y los interesados deberán enviar un manuscrito inédito en español, firmado bajo seudónimo y en formato digital. Se aceptan diversos géneros, entre ellos cuento, novela, ensayo, crónica, memoria, dramaturgia, poesía y minificción, así como libro ilustrado, cómic e historieta.

En cuanto a extensión, los textos narrativos deberán tener entre 50 y 120 cuartillas, mientras que los formatos ilustrados podrán abarcar de 24 a 60 páginas.

A cinco años de su creación, “La Maleta de Hemingway” se ha consolidado como un semillero de nuevos talentos literarios. De acuerdo con David Izazaga Márquez, el programa ha comenzado a rendir frutos, con autores que han publicado segundas obras y obtenido reconocimientos en distintos ámbitos.

Con 57 libros editados a lo largo de cinco ediciones, la convocatoria destaca por su carácter incluyente, al enfocarse exclusivamente en primeras obras y permitir la participación en múltiples géneros y formatos, desde propuestas tradicionales hasta proyectos híbridos o ilustrados, tanto para público infantil como adulto.

Además de la publicación, el programa contempla una estrategia de promoción que incluye presentaciones y lecturas a lo largo del año, con el objetivo de dar visibilidad y circulación a las obras seleccionadas.

Las propuestas deberán enviarse al correo publicaciones.sc@jalisco.gob.mx, acompañadas de un archivo adicional con datos personales, identificación oficial, semblanza y carta de cesión de derechos para la edición.

El proceso de evaluación se llevará a cabo del 2 al 31 de mayo por un jurado especializado, y los resultados se darán a conocer en junio a través del sitio oficial de Cultura Jalisco.

Las obras seleccionadas serán publicadas durante 2026, como parte de una política cultural enfocada en abrir camino a nuevas generaciones de escritoras y escritores.